Pendikspor, Djordje Denic'i kadrosuna kattı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Siltaş Yapı Pendikspor, Sırbistanlı orta saha oyuncusu Djordje Denic'i transfer etti.

Haber; AA, Fotoğraf; X.com
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Pendikspor, Djordje Denic'i kadrosuna kattı
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25 Ocak 2025 14:54
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Siltaş Yapı Pendikspor, Sırbistanlı orta saha oyuncusu Djordje Denic'i kadrosuna kattı.   İstanbul temsilcisinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Djordje Denic, Siltaş Yapı Pendikspor'umuzda. Siltaş Yapı Pendikspor'umuz, Djordje Denic'i 2025-2026 sezonunun sonuna kadar renklerine bağladı. Ailemize hoş geldin Djordje Denic." ifadelerine yer verildi.

İç transfer çalışmalarına da devam eden Pendikspor, savunma oyuncuları Murat Akça, Tarık Tekdal ve Nuno Sequeira ile birer, orta saha Mesut Özdemir'le de 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

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