Pazartesi okullar tatil mi, var mı? 2024 pazartesi günü okullar açılıyor mu, açılacak mı?

PAZARTESİ OKULLAR TATİL Mİ, VAR MI?



2024 yılı 15 Kasım Pazartesi günü okullar tatil değil. 2023-2024 eğitim-öğretim yılı takvimine göre 15 tatil 22 Ocak 2024 Pazartesi günü başlayacak ve 5 Şubat 2024 Pazartesi günü sona erecek.



Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. MEB'in resmi internet sitesi ve sosyal medya hesaplarını takip ederek güncel bilgilere ulaşabilirsiniz.



Ancak, bazı olağanüstü durumlarda (hava muhalefeti, doğal afetler vb.) valilikler tarafından il/ilçe genelinde veya belirli bölgelerde okullar tatil edilebilir. Bu tür durumlarda, yerel haberleri takip etmeniz ve resmi duyurulara dikkat etmeniz önemlidir.



PAZARTESİ GÜNÜ OKULLAR AÇILIYOR MU, AÇILACAK MI?



Evet, 5 Şubat 2024 Pazartesi günü okullar açılıyor. 15 tatil 22 Ocak 2024 Pazartesi günü başladı ve 5 Şubat 2024 Pazartesi günü sona eriyor. 5 Şubat'tan itibaren ikinci dönem dersleri başlayacak.



Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) resmi takvimine göre de 5 Şubat 2024 Pazartesi günü 2. dönemin ilk günü olarak görünüyor.



Özetle:



2024 yılı 15 Kasım Pazartesi günü okullar tatil değil.



MEB'den konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.



Olağanüstü durumlarda valilikler tarafından okullar tatil edilebilir.



Güncel bilgilere ulaşmak için MEB'in resmi internet sitesi ve sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz.







5 Şubat 2024 Pazartesi günü okullar tatil mi sorusu MEB son dakika açıklaması yanıt buldu. Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan takvime göre, 22 Ocak Pazartesi günü başlayan yarıyıl tatili, 2 Ocak Cuma günü itibarıyla sona erdi. Okullar, 5 Şubat Pazartesi günü çalacak ilk ders ziliyle yeniden eğitim öğretime başlayacak. Sosyal medyada gündeme gelen 'Ara tatil bir ay uzatıldı' iddiaları gerçeği yansıtmazken Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, konuyla ilgili açıklama yaparak kamuoyunu bilgilendirdi. Peki, pazartesi günü okullar açılıyor mu, açılacak mı? İşte detaylar...