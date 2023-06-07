Pasifik Eurasia halka arz kaç lot verir, düşer? Pasifik Eurasia halka arz hangi bankalarda?

Halka Arz Tarihi : Halka Arz Fiyatı/Aralığı : 25,00 TL Dağıtım Yöntemi : Eşit Dağıtım Pay : 34,000,000 Lot Aracı Kurum : Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Bist Kodu : PASEU

SPK'dan onay alan Pasifik Eurasia Lojistik Dış Ticaret'in halka arzında, şirketin mevcut ortaklarından Fatih Erdoğan'ın sahip olduğu 5.333.334 TL nominal değerli, Abdulkerim Fırat'ın sahip olduğu 5.333.333 TL nominal değerli ve Mehmet Erdoğan'ın sahip olduğu 5.333.333 TL olmak üzere toplam 16.000.000 TL nominal değerli paylar satışa çıkarılacak.Ek pay satışının yapılmayacağıPasifik Eurasia'da talep toplama işlemi yarın başlıyor. Şirketin halka arzında 23,8 milyon lot bireysel yatırımcılar için tahsis edildi.Bu durumda;1,2 milyon katılım: 20 lot = 500 TL1,3 milyon katılım: 18 lot = 450 TL1,4 milyon katılım: 17 lot = 425 TL1,5 milyon katılım: 16 lot = 400 TL1,7 milyon katılım: 14 lot = 350 TLPasifik Eurasia Lojistik Dış Ticaret A.Ş. (PASEU) halka arzı yapılan çalışmalar sonucunda hangi bankalar üzerinden gerçekleştireceği açıklandı. Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Türkiye Halk Bankası A.Ş. tarafından yapılacak olan halka arzda yatırımcıların taleplerini iletebileceği bankalar ve aracı kurumlar şu şekilde:Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Türkiye Halk Bankası A.Ş.A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Akbank T.A.Ş.Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.Aktif Yatırım Bankası A.Ş.Bizim Menkul Değerler A.Ş.Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Burgan Bank A.Ş.Deniz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.DenizBank A.Ş.Dinamik Menkul Değerler A.Ş.Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Garanti Bankası A.Ş.Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Global Menkul Değerler A.Ş.Icbc Turkey Yatırım Menkul Değerler A.Ş.İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Ing Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Ing Bank A.Ş.İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Investaz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Türkiye İş Bankası A.Ş.Marbaş Menkul Değerler A.Ş.Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Fibabanka A.Ş.PhilipCapital Menkul Değerler A.Ş.Qnb Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Qnb Finansbank A.Ş.Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Şekerbank T.A.Ş.Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Odea Bank A.Ş.Tera Menkul Değerler A.Ş.Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Ünlü Menkul Değerler A.Ş.Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.T. Vakıflar Bankası T.A.O.Yapı Kredi Menkul Değerler A.Ş.Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.T.C. Ziraat Bankası A.Ş.Pay Menkul Değerler A.Ş.Prim Menkul Değerler A.Ş.Yüzde 40 Demiryolu tren işletmeciliğine,Yüzde 30 Terminal yatırımlarına,Yüzde 20 Havayolu ve diğer yatırımlara,Yüzde 10 İşletme sermayesine kullanmayı planlamaktadır.Pasifik Eurasia Lojistik Dış Ticaret A.Ş. halka arz şeklini sermaye artırımı ve ortak satış yöntemleriyle gerçekleştirrerek toplam 33 milyon lotu halka arz edecek. Pasifik Eurasia Lojistik halka arz şekli;Sermaye Artırımı : 16.000.000 lotOrtak Satışı : 4.166.667 lot (Fatih Erdoğan)Ortak Satışı : 4.166.667 lot (Abdulkerim Fırat)Ortak Satışı : 4.166.666 lot (Mehmet Erdoğan)Pasifik Eurasia Lojistik paylarının Borsa İstanbul'a kote olmasının ardından 30 gün boyunca halka arz gelirinin yüzde 20'si ile fiyat istikrarı uygulanması planlanıyor. Ancak hisse fiyatından herhangi bir sağlıksız oluşum yaşanmaz ve yukarı yönlü hareketler halka arzdan sonra devam ederse banka veya aracı kurum tarafından herhangi bir fiyat istikrarı uygulanmayabilir, başlayan bir fiyat istikrarı süreci de daha erken bir tarihte sonlandırılabilir.