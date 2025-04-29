Paris Fenerbahçe Beko maçı canlı izle şifresiz S Sport izle | Paris Fenerbahçe Beko maçı canlı izle!

PARIS FENERBAHÇE BEKO MAÇI CANLI, TIKLA

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Euroleague play-off üçüncü maçında deplasmanda Fransa'nın Paris Basketbol ile karşılaşacak. Adidas Arena oynanacak müsabaka, TSİ 21.30'da başlayacak. Mücadele S Sport ve Tuttur'dan canlı yayınlanacak.



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FENERBAHÇE BEKO KAZANIRSA FINAL FOUR'DA



Seride 2-0 önde bulunan Fenerbahçe Beko, bu maçı kazanması durumunda adını Final Four'a yazdıracak. Fransız ekibinin müsabakadan üstün ayrılması halinde ise seri uzayacak.



FENERBAHÇE BEKO BU SEZON PARIS'E KARŞI 4 KEZ KAZANDI



Sarı-lacivertli ekip, seride rakibiyle oynadığı ilk iki maçı 83-78 ve 89-72'lik skorlarla kazandı.Fenerbahçe Beko, normal sezonda ise Paris Basketbol'u deplasmanda 87-83, sahasında da 101-100 mağlup etti.



Fenerbahçe Beko'da son durum:



Fenerbahçe Beko, 22 Nisan Salı günü oynanan Turkish Airlines EuroLeague Playoff serisi ilk karşılaşmasında Paris Basketbol'u 83-78 ile geçti. Ekibimizde Wade Baldwin IV 15, Nigel Hayes-Davis 14 Devon Hall 13 sayı üretti.



Ekibimiz, Playoff serisi ikinci maçında ise 24 Nisan Çarşamba günü konuk ettiği Paris Basketbol'a karşı bu kez 89-72 ile üstünlük kurdu. Fenerbahçe Beko'da Tarık Biberovic 20, Nigel Hayes-Davis 16 sayı buldu.



Fenerbahçe Beko'da Scottie Wilbekin sakatlığı nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek. Nicolo Melli ve Sertaç Şanlı'nın durumlarına ise maç gününde karar verilecek.



Paris Basketbol'da son durum:



Tiago Splitter tarafından çalıştırılan Paris'in kadrosunda şu isimler yer alıyor:



Guardlar: TJ Shorts, Maodo Lo, Nadir Hifi, Sebastian Herrera, Yakuba Ouattara



Forvetler: Collin Malcolm, Tyson Ward, Leopold Cavaliere, Daulton Hommes, Bandja Sy, Mikael Jantunen



Pivotlar: Kevarrius Hayes, Leon Kratzer, Mathis Dossou-Yovo



Koç: Tiago Splitter



Paris, son resmi maçına Fransa Kupası finalinde çıktı. Rakibimiz, 26 Nisan Cumartesi günü karşılaştığı Le Mans'ı 91-80 ile geçerek şampiyonluğa ulaştı. Paris cephesinde Nadir Hifi 20, Tyson Ward 13, Mikael Jantunen 12 sayı üretti.



Geçmiş karşılaşmalar:



İki takım arasında bu sezon oynanan dört karşılaşmadan da Fenerbahçe Beko galibiyetle ayrıldı.



24 Nisan 2025 – Playoff Serisi 2. Maçı – Fenerbahçe Beko 89-72 Paris Basketbol

22 Nisan 2025 – Playoff Serisi 1. Maçı – Fenerbahçe Beko 83-78 Paris Basketbol

24 Mart 2025 – Normal Sezon Maçı – Fenerbahçe Beko 101-100 Paris Basketbol

3 Mart 2025 – Normal Sezon Maçı – Paris Basketbol 83-87 Fenerbahçe Beko





Sarunas Jasikevicius: "Paris'in hırsına ve kararlılığına karşılık vermeliyiz. Özellikle maçın başında bunu yapmalıyız çünkü ilk çeyrek onlar için çok önemli ve maça girişleri, onların en iyi yapabildikleri işlerden biri. Atmosfer de onlar için çok avantajlı olacak. Ayrıca hücumda sabırlı olmaya devam etmeli, topu paylaşmalı, en iyi şutu bulmalı ve her zaman olduğu gibi onların guardlarını mümkün olduğunca durdurabilmeliyiz."



Wade Baldwin: "Maç öncesi tek düşüncemiz sadece son iki maçta yaptığımız şeyleri devam ettirmek. Onlar kazanmak zorundalar ve biz de son galibiyeti alabilmek için hazırlanıyoruz. Salı günü neler olacağını göreceğiz."





