Ozan Kabak Almanları mest etmeye devam ediyor

Galatasaray'dan Bundesliga ekiplerinden Stuttgart'a transfer olan 18 yaşındaki milli futbolcu Ozan Kabak, Alman basını tarafından Leipzing maçında takımın en iyisi seçildi.

18 Şubat 2019 11:30
Ozan Kabak Almanları mest etmeye devam ediyor
Bu sezon devre arasında Galatasaray'dan Almanya 1. futbol Ligi Bundesliga ekiplerinden Stuttgart'a transfer olan milli futbolcumuz Ozan Kabak, takımının ligde son olarak kendi sahasında Leipzing'e 3-1 mağlup olmasına karşın Alman basınından övgü aldı. Alman Stuttgarter Nachrichten gazetesi Stuttgart'ın 3-1 mağlup olduğu maçtan sonra forma giyen tüm futbolcular bazında yaptığı puanlamada Ozan Kabak'ı sahanın en iyisi seçti. Tüm futbolcuları 6 üzerinden puanlayan gazete Ozan Kabak'a 2 puan vererek takımın en iyisi olarak 18 yaşındaki stoperi seçti.
STUTTGART'A OZAN DA İLAÇ OLAMADI
Ozan Kabak'ın Alman basınından övgüler almasına karşın Stuttgart bu sezon adeta kabus gibi bir yıl geçiriyor. Bu sezon Bundesliga'da 22 maçta 50 gol yiyen kırmızı-beyazlı ekip 18 takımlı ligde düşme potasında, 15 paunla 16. sırada yer alıyor. Takım savunmasında büyük sorunlar yaşayan Sutturgart ikinci yarıda çıktığı 5 maçta 15 gol yedi.

18 YAŞINDA REKOR BEDELLE GİTMİŞTİ
Ozan Kabak, Galatasaray alt yapısından yetişmiş ve düzenli olarak bu sezon forma giymeye başlamıştı. Galatasaray alt yapısının eseri olan Ozan, bu sezonun ilk yarısında sarı kırmızılı formayla 13 lig, 4 de şampiyonlar ligi maçına çıkmış ve sezonun devre arasında 11 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Almanya'nın köklü ekiplerinde Stuttgart'a transfer olmuştu.



Kaynak: Sporx.com dış haberler

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