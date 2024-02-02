Haber Tarihi: 02 Şubat 2024 22:55 - Güncelleme Tarihi: 02 Şubat 2024 22:55

Osman Cevdet Akçay kimdir? Yeni Merkez Bankası Başkanı Osman Cevdet Akçay mı oldu?

Merkez Bankası Başkanı Erkan'ın istifa kararının ardından açıklama yapan Mehmet Şimşek, "Önerim doğrultusunda atanacak yeni başkana ve ekibine başarılar diliyorum" dedi. Peki, Osman Cevdet Akçay kimdir? Yeni Merkez Bankası Başkanı Osman Cevdet Akçay mı oldu?

Osman Cevdet Akçay kimdir? Yeni Merkez Bankası Başkanı Osman Cevdet Akçay mı oldu?
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın istifa kararı almasının ardından açıklama yaptı.

Yazılı açıklamasında ekonomi programının aynı şekilde devam edeceğini belirten Şimşek, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yürütülen ekonomi programımız, kesintisiz ve kararlılıkla devam etmektedir. Sayın Cumhurbaşkanımızın ekonomi ekibimize ve uyguladığımız programımıza desteği ve güveni tamdır" dedi.
Erkan'a teşekkür eden Şimşek, "Merkez Bankası eski Başkanı Sayın Hafize Gaye Erkan'ın aldığı karar tamamen şahsidir ve kendi takdirleridir. Aldığı bu kararı saygı ile karşılıyor ve ülkemize sunduğu kıymetli hizmet ve katkılarından dolayı teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Yeni Merkez Bankası Başkanının önerisi doğrultusunda atanacağını belirten Mehmet Şimşek, açıklamasını şöyle sonlandırdı:

"Önerim doğrultusunda yeni atanacak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı ve ekibine başarılar diliyorum. Bu çerçevede ekip olarak güçlü işbirliği ve koordinasyon içinde fiyat istikrarı hedefimize emin adımlarla ilerlemeye devam edeceğiz."

OSMAN CEVDET AKÇAY KİMDİR?

Peki, Osman Cevdet Akçay kimdir? Yeni Merkez Bankası Başkanı Osman Cevdet Akçay mı oldu?

 1961 yılında Trabzon'da doğan Osman Cevdet Akçay, 1983'te Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi bölümünden mezun oldu. Akçay, The City University of New York, The Graduate School and University Center'da ekonomi alanında 1990 yılında M.Phil ve 1992 yılında doktora derecesini aldı.

Çalışma hayatına 1985 yılında The City University of New York, The Graduate School and University Center'da doktora asistanı olarak başlayan Akçay, 1986-1990'da Hunter College ve Baruch College'da öğretim görevlisi, 1990-1991'de Manhattan College, New York'ta misafir öğretim üyesi olarak çalıştı.

1992 yılında yardımcı doçent olarak Boğaziçi Üniversitesi'nde göreve başlayan ve doçentliğini Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi bölümünde alan Akçay, 2001 yılında Koç Üniversitesi'ne tam zamanlı öğretim üyesi olarak geçti.

2009 yılına kadar öğretim üyeliği ve önce Koçbank, daha sonra Yapı ve Kredi Bankası başekonomistliği görevini beraber götüren Akçay, 2009-2018'de banka başekonomisti olarak görev yaptı.

Akçay, Temmuz-Ekim 2018'de Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda, 2018-2023'te ise Fiba Group, Holding ve Banka'da danışmanlık görevinde bulundu.
 
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