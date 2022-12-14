Okçuluk heyecanı Samsun'da start aldı

Türkiye Okçuluk Federasyonunun faaliyet programında yer alan 2022 Salon Türkiye Şampiyonası, Samsun'da başladı.



İlkadım Okçuluk Tesisleri'nde gerçekleştirilen müsabakalara 120 kulüpten 601 sporcu katılıyor. Organizasyonun ilk gününde klasik yay sıralama atışları yapıldı.



Türkiye Okçuluk Federasyonu Teknik Kurul Başkanı Alper Aytaçoğlu, AA muhabirine, organizasyona sporcu, antrenör, hakem olmak üzere 767 kişinin katıldığını söyledi.



Salon Türkiye Şampiyonası'nın gelecek yıl şubat ayında yine Samsun'da yapılacak Avrupa Şampiyonası'nın ön ayak yarışmalarından biri olduğunu belirten Aytaçoğlu, "Milli takımın seçilmesinde bize, hem bu yarışma hem de ocak ayında yapacağımız yarışma sporcularımızın performansıyla ilgili bilgi verecek. Biz de buna göre milli sporcularımızı belirleyeceğiz." dedi.



"Samsun'daki okçuluk salonu, dünyadaki en büyük salonlardan biri." diyen Aytaçoğlu şu ifadeleri kullandı:



"Ülkemizde böyle bir okçuluk salonu olması bizim için avantaj. Böyle bir salona ve tesise sahip olmak, okçuluğun gelişimi ve okçuluk branşı açısından çok önem taşımaktadır. Dolayısıyla ülkemize gelen sporcuları böyle bir salonda ağırlamak çok büyük bir şans."



Salon Türkiye Şampiyonası, 18 Aralık Pazar günü sona erecek.









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