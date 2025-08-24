24 Ağustos
Trabzonspor-Antalyaspor
1-0
24 Ağustos
Kayserispor-Galatasaray
0-020'
24 Ağustos
Boluspor-Keçiörengücü
2-1
24 Ağustos
Erzurumspor-Pendikspor
3-3
24 Ağustos
Amed Sportif-Sivasspor
0-019'
24 Ağustos
Ümraniye-Hatayspor
0-017'
24 Ağustos
Mainz 05-FC Köln
0-1
24 Ağustos
Mönchengladbach-Hamburger SV
0-0
24 Ağustos
C.Palace-N. Forest
1-1
24 Ağustos
Everton-Brighton
2-0
24 Ağustos
Fulham-M. United
1-1
24 Ağustos
Osasuna-Valencia
1-0
24 Ağustos
Real Sociedad-Espanyol
0-255'
24 Ağustos
Villarreal-Girona
4-059'
24 Ağustos
Real Oviedo-Real Madrid
22:30
24 Ağustos
Cagliari-Fiorentina
1-1
24 Ağustos
Como-Lazio
2-0
24 Ağustos
Atalanta-Pisa
0-05'
24 Ağustos
Juventus-Parma
0-04'
24 Ağustos
Lorient-Rennes
4-0
24 Ağustos
Le Havre-Lens
1-2
24 Ağustos
Strasbourg-Nantes
1-0
24 Ağustos
Toulouse-Brest
2-0
24 Ağustos
Lille-AS Monaco
0-06'
24 Ağustos
SC Heerenveen-FC Twente
1-2
24 Ağustos
Ajax-Heracles
2-0
24 Ağustos
Anderlecht-Gent
0-0ERT
24 Ağustos
FC Porto-Casa Pia AC
4-090'
24 Ağustos
Braga-AVS Futebol SAD
22:30

Okan Buruk: "Hedefimiz üçte üç"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Kayserispor maçı öncesi konuştu.

calendar 24 Ağustos 2025 21:14
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Kayserispor maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

"ZEMİN ÇOK İYİ, BAHANE YOK"

Kayserispor'un sahasını öven Buruk, "Kayserispor 1 maç oynadı, Başakşehir deplasmanı, bu onların 2. maçı. Bizim ise ligde 3. maçımız. Güzel bir zemin var, tebrik etmek gerekiyor. Bu sene hep zeminlerin kötü oluşu konuşuluyor. Kayserispor'u tebrik etmek gerekiyor. Hava şartları da uygun. İki takım için de oynamak için bahane yok." dedi. 



"TOPA SAHİP OLMALIYIZ"

Rakiplerini değerlendiren deneyimli çalıştırıcı, "Rakibimiz transfer tahtasını açtıktan sonra önemli takviyeler yaptı. Geçen haftaya göre 11'lerinde farklılıklar var. Hücumda ligin önemli oyuncularından biri var. İyi bir geçiş takımı. Topa sahip olmamız çok önemli. En önemlisi kendi oyunumuzu ortaya koymak." ifadelerini kullandı.

HEDEF 3'TE 3"

Takımının form durumuna da değinen Buruk, "Konsantrasyonumuz iyi gözüküyor. Dünkü antrenman iyiydi. Sahaya çıkışlarına baktığımızda iyi hazırlandık. Bugün kazanmak için elimizden geleni yapacağız. Her maç zor ama inşallah 3'te 3 yaparak 9 puana ulaşmak istiyoruz." şeklinde konuştu.

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Trabzonspor 3 3 0 0 3 0 9
2 Galatasaray 3 2 1 0 6 0 7
3 Göztepe 3 2 1 0 5 0 7
4 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
5 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
6 Antalyaspor 3 2 0 1 3 2 6
7 Fenerbahçe 2 1 1 0 3 1 4
8 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
9 Gaziantep FK 3 1 0 2 2 7 3
10 Kayserispor 2 0 2 0 1 1 2
11 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
12 Alanyaspor 1 0 1 0 0 0 1
13 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
14 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
15 Gençlerbirliği 3 0 0 3 2 5 0
16 Eyüpspor 2 0 0 2 2 6 0
17 Kocaelispor 3 0 0 3 1 5 0
18 Karagümrük 2 0 0 2 0 5 0
