Okan Buruk: 'Hedefimiz üçte üç'

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Kayserispor maçı öncesi açıklamalarda bulundu.



"ZEMİN ÇOK İYİ, BAHANE YOK"



Kayserispor'un sahasını öven Buruk, "Kayserispor 1 maç oynadı, Başakşehir deplasmanı, bu onların 2. maçı. Bizim ise ligde 3. maçımız. Güzel bir zemin var, tebrik etmek gerekiyor. Bu sene hep zeminlerin kötü oluşu konuşuluyor. Kayserispor'u tebrik etmek gerekiyor. Hava şartları da uygun. İki takım için de oynamak için bahane yok." dedi.

Rakiplerini değerlendiren deneyimli çalıştırıcı,ifadelerini kullandı.Takımının form durumuna da değinen Buruk,şeklinde konuştu.