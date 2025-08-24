Okan Buruk: 'Hedefimiz üçte üç'

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Kayserispor maçı öncesi açıklamalarda bulundu.
"ZEMİN ÇOK İYİ, BAHANE YOK"
Kayserispor'un sahasını öven Buruk, "Kayserispor 1 maç oynadı, Başakşehir deplasmanı, bu onların 2. maçı. Bizim ise ligde 3. maçımız. Güzel bir zemin var, tebrik etmek gerekiyor. Bu sene hep zeminlerin kötü oluşu konuşuluyor. Kayserispor'u tebrik etmek gerekiyor. Hava şartları da uygun. İki takım için de oynamak için bahane yok." dedi.
"TOPA SAHİP OLMALIYIZ"
Rakiplerini değerlendiren deneyimli çalıştırıcı, "Rakibimiz transfer tahtasını açtıktan sonra önemli takviyeler yaptı. Geçen haftaya göre 11'lerinde farklılıklar var. Hücumda ligin önemli oyuncularından biri var. İyi bir geçiş takımı. Topa sahip olmamız çok önemli. En önemlisi kendi oyunumuzu ortaya koymak." ifadelerini kullandı.
HEDEF 3'TE 3"
Takımının form durumuna da değinen Buruk, "Konsantrasyonumuz iyi gözüküyor. Dünkü antrenman iyiydi. Sahaya çıkışlarına baktığımızda iyi hazırlandık. Bugün kazanmak için elimizden geleni yapacağız. Her maç zor ama inşallah 3'te 3 yaparak 9 puana ulaşmak istiyoruz." şeklinde konuştu.