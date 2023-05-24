Nakit avans limiti ne zaman açılır? Kredi kartı taksitli nakit avans açıldı mı, neden çekemiyorum?

Belirli bir limitin üzerinde kişisel kredi kartlarıyla yapılan nakit avans çekimleri ve altın alışverişi harcamalarının kredi türüne göre yüzde 30 oranında menkul kıymet tesisine tabi olmasına karar verildi.Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası menkul kıymet tesisine ilişkin uygulama talimatında değişiklik yayımladı. Müşteri bazında kredi kartı limiti belirli bir tutarın üzerinde olanlar için bireysel kredi kartlarıyla yapılan nakit çekimi ve kuyum harcamalarının kredi türüne göre yüzde 30 oranında menkul kıymet tesisine tabi olmasına karar verildiği belirtildi.



Değişikliğin 16 Mayıs 2023 tarihinden itibaren yapılan kuyum harcamaları ve nakit çekimler için geçerli olacağı kaydedildi.Kredi türüne göre menkul kıymet tesisine tabi olan ticari nitelikli krediler için ise getirilen kredi büyümesine göre diğer ticari nitelikli krediler ile tüketici kredilerinin dahil edildiği, belirlenen kredi türleri bazında ayrı ayrı olacak şekilde bir önceki hesaplama tarihine göre büyüme oranları yüzde 3'ün üzerinde kalan kredi tutarı kadar menkul kıymetin bir yıl boyunca bloke olarak tesis edilmesine karar verildiği açıklandı.Değişiklik 26 Mayıs 2023 hesaplama tarihinde 28 Nisan 2023 hesaplama tarihine göre hesaplanan büyüme oranından itibaren geçerli olacak.



MENKUL KIYMET TESİSİ NEDİR?





Merkez Bankası (TCMB) kredi büyümesine göre menkul kıymet tesisi uygulamasının kapsamı genişletilerek, diğer ticari krediler ile tüketici kredilerini de bu kapsama dahil etti.



TCMB'nin dün bankalara gönderdiği ve Reuters tarafından görülen yazıya göre, yeni eklenenlerle birlikte ilgili kredi türleri bazında ayrı ayrı olmak üzere bir önceki hesaplama tarihine göre büyüme oranları yüzde 3'ün üzerinde gerçekleşirse, bu oranı aşan kredi tutarı kadar menkul kıymetin bir yıl boyunca bloke olarak tesis edilmesi gerekecek.



TCMB belirli bir limitin üzerindeki bireysel kredi kartları vasıtasıyla yapılan nakit çekimi ve kuyum harcamalarının kredi türüne göre yüzde 30 oranında menkul kıymet tesisine tabi olmasına karar verdi.



NAKİT AVANS VE ALTIN İÇİN DE GEÇERLİ OLACAK



Bu değişiklik 16 Mayıs 2023 tarihinden itibaren yapılan kuyum harcamaları ve nakit çekimleri için geçerli olacak.



Kredi kartına nakit avans ya da taksitli nakit avans maliyetleri aylık bazda yüzde 1.36 faiz ile TL cinsi en düşük borçlanmayı sağladığı için seçim öncesinde bireysel talebin en yüksek olduğu borçlanma kanalı haline gelmişti.



Bankalar, yıllık yüzde 20'e yakın oldukça düşük bir faizle borçlanmayı sağlayan bu imkan kapsamında kredi kullandırımını TCMB'nin bu adımı öncesi daraltmaya başladıklarını belirtmişlerdi.



Bazı bankalar bu yazı öncesi en yüksek kullandırılabilecek nakit avans tutarını düşürürken bir çok banka da en uzun vadeyi 12 aydan 6 aya indirmişti.



TCMB'nin fiziki altın karşılığı açılan dönüşüm hesaplarının hesaplama yöntemlerinde de değişiklere gitti.













Nakit avans limiti ne zaman açılır? Kredi kartı taksitli nakit avans açıldı mı, neden çekemiyorum? Kredi kartı nakit avans düzenlemesi ve limiti kararı geldi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), kredi kartı belirli bir limitin üzerinde olanlar için kredi kartı vasıtasıyla yapılan nakit çekim ve kuyum harcamalarının kredi türüne yüzde 30 oranında menkul kıymet tesisine tabi olmasını kararlaştırdı. Kredi kartı nakit avans neden çekemiyorum? Kredi kartı nakit avans düzenlemesi ve limiti nedir?Nakit avans limiti ne zaman açılır? Kredi kartı taksitli nakit avans açıldı mı, neden çekemiyorum? Bankacılık kaynakları Merkez Bankası menkul kıymet zorunluluğu kararı sonrası çoğu bankanın kredi kartından nakit avansı kapattığını duyurdu.Reuters'ın haberine göre; bireysel ve kurumlar müşteriler, yüksek enflasyona rağmen kredi kartından %20'nin altında, uygun maliyetle borçlanabiliyorlar. Nakit avans özellikle bireyler için en ucuz borçlanma imkanını sunduğu için seçimlerden önce yaygın olarak kullanılıyordu.Birçok banka, seçimlerin 14 Mayıs'ta gerçekleşen birinci turundan bir hafta önce, nakit avans olarak kullandırılabilen tutarları azaltmaya ve vadeleri kısaltmaya başlamıştı.Geçen hafta ise TCMB, bireysel kredi kartları vasıtasıyla belirli bir limitin üzerinde yapılan nakit avans kullanımı ve kuyum harcamalarının büyük kısmının %30 oranında menkul kıymet tesisine tabi olmasına karar verdi. Ancak bu kararı birkaç gün sonra kaldırdı.Piyasalarda ve sosyal medyada kararın iki günde uygulamaya alınıp 19 Mayıs günü kaldırılmasına yoğun eleştiri geldi. TCMB'nin kısıtlama kararını geri çekmesine rağmen bankacılar nakit avansın eskisi kadar yoğun kullandırılmasının mümkün olmadığını söylüyorlar.Bir bankacı, bankaların hâlâ sınırlı miktarda nakit avans verdiğine dikkat çekerek, "İnsanlar nakit avansla ucuza borçlanıp %40'a ulaşan mevduata yatırıyor. Bankalar da bu kadar talep olan bir ürünü zararına vermek istemiyor. Bu yüzden zaten Merkez Bankası'nın ilk aldığı karar öncesinde bankalar durdurmuştu. Şu anda da sınırlı bir şekilde devam ediyor" dedi.Bankaların TCMB kararları öncesinde, bilanço endişeleriyle kullanımı ve vadeyi zaten sınırlamaya başladığına dikkat çeken bankacılar, mevduat maliyetlerinin %40'a ulaştığına, bu kredinin ise %20 altında maliyetle verildiğini belirtiyorlar.Kredi kartlarında azami faiz her ay TCMB tarafından belirleniyor. Son aylarda sabit tutulan bu oran, aylık %1.36 maliyet ile nakit avans kullanımına imkan veriyor.Bir bankacı, "Bankalar bilanço endişeleriyle bu kredi türünde kullanımı azaltmaya TCMB düzenlemesi öncesi başlamıştı. TCMB ise büyük ihtimal dövize yönelim gördüğünden kısıt getirmek istedi. Şimdi tüm bunlar faizin 1.36 olmaması gerektiğini gösteriyor. Seçimin iki turu arası özel bankalardan kullanımı çok hızlandıracak bir adım beklemiyorum. Kararın kaldırılması, bu kredi türünde faizin doğru yerde olmadığı ve dövize yönelimi artıracağı gerçeğini değiştirmiyor" dedi.TCMB depremden sonra tüketiciye kullandırılan ihtiyaç kredilerini uygulanan faiz oranına göre menkul kıymet tesisi kapsamına almıştı. TCMB bu kredilerde referans orandan farkına göre %20 ila %90 oranında kademeli tahvil tutma yükümlülüğü getirmişti.Merkez Bankası takip eden haftalarda 70,000 TL tutarın altındaki kredileri ve deprem bölgesine kullanıdırılan kredileri bu uygulamadan muaf tuttu. Bu uygulamalar bireyseller için nakit avansı yaygınlaştıran diğer etkenler olmuştu.TCMB'nin politika faizi enflasyonun çok altında olduğu için ülke genelinde birçok faiz politika faizini takip etmiyor. Mevduat faizleri %40'u aşarken ucuz finansman döviz talebi yaratma ihtimali nedeniyle TCMB tarafından "selektif kredi" denilen yatırıma yönlendirme ile sağlanmaya çalışılıyor. Bireysellerin son dönemde "yan yol" bulup kullanabildiği alanlar da daha sonra düzenleme ile sınırlanabiliyor.Merkez Bankası kredi kartlarından nakit avans kullanımına ilişkin bugün tarihli yeni bir talimatı bankalara gönderdi. Bu talimatla bireysel ve kurumsal kredi kartı kullanımlarında bir sıkıntı bulunmadığı ifade edildi.Kredi kartı nakit avans çekimine ilişkin menkul kıymet tesisi zorunluluğunun kaldırıldığı bankalara bildirildi.Kuyum harcamaları ve kredili mevduat hesaplarının kullanımında da herhangi bir makro ihtiyati tedbirin uygulanmayacağı belirtildi.Kişisel kredi kartlarından belirli limitin üzerinde yapılan nakit avans çekimi menkul kıymet tesisi uygulamasına tabi tutulmuştu. Aynı karar kuyum harcamaları için de geçerli kılınmıştı. Her iki başlık için de yüzde 30 oranında menkul kıymet tesisine tabi olma şartı getirilmişti.Kredi kartına nakit avans ya da taksitli nakit avans maliyetleri aylık bazda yüzde 1,36 faiz ile TL cinsi en düşük borçlanmayı sağladığı için seçim öncesinde bireysel talebin en yüksek olduğu borçlanma kanalı haline gelmişti