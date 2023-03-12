Muharrem İnce aday mı? Muharrem İnce cumhurbaşkanı adayı olacak mı?

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Türkiye siyasetinde yaşanan sıcak gelişmeler, dünya basınında da geniş yankı uyandırdı. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu olarak açıklandı. Peki, Muharrem İnce cumhurbaşkanı adayı olacak mı?Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanı adayı olacağı iddiaları son günlerde sosyal medyada sıkça konuşulmaya başlandı.4'lü ittifak görüşmeleri, "büyük ölçüde mutabakatın sağlandığının" söylenmesine karşın sürüncemede kaldı. Memleket Partisi eğilim yoklaması ile cumhurbaşkanı adayı belirleme kararı aldı. Karardan kısa süre sonra açıklama yapan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Muharrem İnce, ittifaktan ayrıldığını açıkladı" dedi.İnce ise "Bir ittifak kurmadık" derken Özdağ'ın ABB Başkanı Mansur Yavaş'a yönelik çağrısına işaret ederek, "Ben kimsenin yedek adayı değilim. Konuştum, aradım, nezaketsiz bulduğumu söyledim. Özdağ bir partinin genel başkanı, ben de. Mansur Yavaş da bir başka partinin belediye başkanı. Bunu siyasi nezaketsizlik olarak görürüm" ifadelerini kullandı."Cumhurbaşkanı adayı olan herkesi arayıp tebrik edeceğim ve başarılar dileyeceğim. Kampanyada, emekli maaşımdan hepsinin hesabına para yatıracağım. Ben milletimize zarar veren siyasetteki bu kutuplaşmayı ve nezaketsizliği yok edeceğim. Geçen seçimde bunun karşılığını göremesem de."Cumhuriyet'in edindiği bilgiye göre İnce, 4 partinin genel başkanının bulunduğu WhatsApp grubuna "Ben artık devam etmeyeceğim" içerikli bir mesaj gönderdi. Böylece görüşmeler tamamlanmadan İnce ayrılmış oldu. İttifak görüşmelerinin Memleket Partisi olmadan, diğer 3 parti tarafından sürdürüleceği, yakın zamanda birkaç partinin de bu görüşmelere dahil olabileceği belirtiliyor. İttifak görüşmelerinde Muharrem İnce ile mutabakata varılamayan konular olduğu, diğer 3 partinin daha çok anlaştığı kaydedilirken "İnce'nin tek başına aday olmak istediği, diğer partilerin de saygı duyduğu" görüşü dile getiriliyor.Bir önceki seçimlerde CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin tavrı ise merak konusu. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın, Mansur Yavaş'ın adaylığını telaffuz etmesi üzerine "ben yedek aday değilim" mesajı atarak o partiyle kurduğu ittifaktan çekilen Muharrem İnce, cumhurbaşkanı adaylığında kararlı gözüküyor.Zira Muharrem İnce, bugün sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımda Atatürk'ün bir sözünden alıntı yaparak "Büyük olmak için hiç kimseye iltifat etmeyeceksin, hiç kimseyi aldatmayacaksın, ülke için gerçek amaç ne ise onu görecek ve o hedefe yürüyeceksin. Herkes senin aleyhinde bulunacaktır, herkes seni yolundan çevirmeye çalışacaktır. Fakat sen buna karşı direneceksin" ifadelerini kullandı.Bu paylaşımlarla güçlü adaylık sinyalleri veren Muharrem İnce, daha önce yaptığı açıklamalarda CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile müteaddit defalar karşı karşıya gelmeyeceğini söyledi.Bu konudaki sözlerinin ilkini 2018 Cumhurbaşkanlığı Seçimleri öncesi, Fox TV'de katıldığı bir programda söyledi. Fatih Portakal'ın sunduğu programda, "Bu seçimi kazanamazsanız CHP Genel Başkanlığı'na aday olur musunuz" seklindeki bir soruya, "Karşı karşıya gelmem kendisiyle. Bir faninin kolay kolay yapamayacağı bir şey yaptı. Ben vefasız biri değilim. Banan bunu yapanın karşısına geçmem" yanıtını verdi.İnce, benzer bir cümleyi yaklaşık bir buçuk yıl sonra, bu kez cumhurbaşkanlığı seçimleri hakkında kurdu.2019 yılının aralık ayında CNN Türk'te yayınlanan Tarafsız Bölge'ye katılan İnce, "CHP'nin Genel Başkanı, cumhurbaşkanı adayı olmaya mecburdur. Genel başkan derse ki ben 'cumhurbaşkanı adayıyım.' Kendisini desteklerim. Ne istiyorsa orada olurum. Ben sağında, solunda dururum. Al arabayı gez, katkı sağla. Sağlarım. CHP Genel Başkanı cumhurbaşkanı adayı olmaya mecburdur. Yoksa iddiası ortadan kalkar. Kendisi aday olursa ben yanındayım. Aday olmadığı tüm durumlarda ben aday olmak için ne gerekiyorsa yapacağım" ifadelerini kullanmıştı.Bu sözler Muharrem İnce'nin bu konudaki tek beyanı değildi. Memleket Partisi'ni kurma hazırlıklarını başlattığı 2020 yılının sonbaharında gazeteci Fikret Bila'ya röportaj veren İnce bu kez eski partinin adayının kim olduğuna bakarak tutumunu netleştireceğini dile getirdi.Memleket Partisi Genel Başkanı, "Önce CHP'nin adayına bakacağım. CHP kimi aday gösteriyor, benim için önemli. Aday CHP'li mi değil mi? Eğer içime sinen bir aday olursa o zaman ben niye aday olayım? İçime sinen bir aday olursa elbette onun kazanması için çalışırım" demişti.