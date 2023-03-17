Motorine indirim var mı? 17 Mart (bu gece) benzine, motorine, mazota indirim var mı?

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Motorine indirim var mı? 17 Mart 2023 benzine, motorine, mazota, LPG indirim var mı? Mazota indirim gelecek mi? Akaryakıt fiyatlarında son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Brent petrol fiyatı yeniden yükselişe geçti. Petrol fiyatlarında yaşanan artış sonrası benzin ve motorin fiyatları tekrar gündeme geldi. Akaryakıtta zam ya da indirim olup olmayacağı merak ediliyor. Peki, benzine zam ya da indirim var mı? İstanbul, Ankara, İzmir akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte güncel benzin, mazot, LPG litre fiyatları...Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte yurttaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.Brent petrol fiyatlarındaki düşüşün ardından, motorin grubunda yapılan 1,34 TL'lik indirim pompaya yansıdı. Bu indirimle birlikte motorin benzin fiyatının altına indi.NTV'nin haberine göre, güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorin litre fiyatı 19.61 liradan satılıyor.Benzinin litresi ise ortalama 20.54 liradan satılıyor.İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 20,45 TLİstanbul motorin (mazot) litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 19,47 TLİstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 11,63 TLİstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 20,50 TLİstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 19,52 TLİstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 12,09 TLBenzin fiyatı: 20,88 TLMotorin fiyatı: 19,94 TLLPG fiyatı: 12,10 TLBenzin fiyatı: 20,85 TLMotorin fiyatı: 22,01 TLLPG fiyatı: 11,88 TL