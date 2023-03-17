Haber Tarihi: 17 Mart 2023 15:18 - Güncelleme Tarihi: 17 Mart 2023 15:18

Motorine indirim var mı? 17 Mart (bu gece) benzine, motorine, mazota indirim var mı?

Motorine, benzine, mazota indirim var mı? sorusu 17 Mart (bu gece) benzine indirim gelecek iddiası sonrasında tekrar gündeme geldi. Benzin ve motorin fiyatları gelen zamların ardından pek çok sürücü tarafından araştırılıyor. Peki, bugün benzine, motorine, mazota indirim var mı? İşte ayrıntıları

Motorine indirim var mı? 17 Mart (bu gece) benzine, motorine, mazota indirim var mı?
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Motorine indirim var mı? 17 Mart 2023 benzine, motorine, mazota, LPG indirim var mı? Mazota indirim gelecek mi? Akaryakıt fiyatlarında son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Brent petrol fiyatı yeniden yükselişe geçti. Petrol fiyatlarında yaşanan artış sonrası benzin ve motorin fiyatları tekrar gündeme geldi. Akaryakıtta zam ya da indirim olup olmayacağı merak ediliyor. Peki, benzine zam ya da indirim var mı? İstanbul, Ankara, İzmir akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte güncel benzin, mazot, LPG litre fiyatları... MOTORİNE İNDİRİM VAR MI? 17 MART (BU GECE)
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte yurttaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

Brent petrol fiyatlarındaki düşüşün ardından, motorin grubunda yapılan 1,34 TL'lik indirim pompaya yansıdı. Bu indirimle birlikte motorin benzin fiyatının altına indi.

NTV'nin haberine göre, güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorin litre fiyatı 19.61 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 20.54 liradan satılıyor.

İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ 17 MART 2023

İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 20,45 TL

İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 19,47 TL


İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 11,63 TL

İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 20,50 TL

İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 19,52 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 12,09 TL

ANKARA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

Benzin fiyatı: 20,88 TL

Motorin fiyatı: 19,94 TL

LPG fiyatı: 12,10 TL

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin fiyatı: 20,85 TL

Motorin fiyatı: 22,01 TL

LPG fiyatı: 11,88 TL
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU


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