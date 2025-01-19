MKE Ankaragücü, Michal Rakoczy'i duyurdu

MKE Ankaragücü, Polonyalı Rakoczy'i kadrosuna kattığını duyurdu.

Haber; AA, Fotoğraf; Imago
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MKE Ankaragücü, Michal Rakoczy'i duyurdu
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19 Ocak 2025 00:38

Trendyol 1. Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, 22 yaşındaki Polonyalı orta saha Michal Rakoczy'i kadrosuna kattığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Michal Rakoczy'nin, satın alma opsiyonu ile sezon sonuna kadar geçici transferi için MKS Cracovia Kulübü ile anlaşmaya varmıştır." ifadesine yer verildi.

İşte Ankaragücü'nün o paylaşımı:

 

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