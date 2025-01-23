Milli sporcular, Karate 1 Premier Lig'in yeni sezonuna Paris'te başlayacak

Türkiye'den 25 sporcunun katılacağı Karate 1 Premier Lig'in ilk ayağı, 24-26 Ocak tarihlerinde Fransa'da yapılacak.
Türkiye Karate Federasyonunun açıklamasına göre, başkent Paris'teki organizasyonda 70 ülkeden 384 sporcu yarışacak.
Dünya Karate Federasyonunun faaliyet takvimindeki turnuvada Türkiye'yi 12 kadın, 13 erkek sporcu temsil edecek.
Müsabakalarda mücadele edecek milli sporcular şöyle:
Kadınlar
Kumite 50 kilo: Selva Nur Akkurt Küçükoğlu
Kumite 55 kilo: Tuba Yakan, Zümra Rezzan İm
Kumite 61 kilo: Gülbahar Gözütok, Fatma Naz Yenen
Kumite 68 kilo: Eda Eltemur, Sudenur Aksoy
Kumite +68 kilo: Meltem Hocaoğlu Akyol, Fatma Uygur, Zeyna Gaballa
Kata: Dilara Bozan, Keyda Nur Çolak
Erkekler
Kumite 60 kilo: Eray Şamdan, Mert Halıcı, Burak Özdemir
Kumite 67 kilo: Ömer Abdurrahim Özer
Kumite 75 kilo: Enes Bulut, Ömer Faruk Yürür
Kumite 84 kilo: Hasan Arslan, Yusuf Eren Temizel
Kumite +84 kilo: Furkan Kayalı, Umut Eren Gündoğ
Kata: Ali Sofuoğlu, Enes Özdemir, Tarık Koç
Dünya Karate Federasyonunun faaliyet takvimindeki turnuvada Türkiye'yi 12 kadın, 13 erkek sporcu temsil edecek.
Müsabakalarda mücadele edecek milli sporcular şöyle:
Kadınlar
Kumite 50 kilo: Selva Nur Akkurt Küçükoğlu
Kumite 55 kilo: Tuba Yakan, Zümra Rezzan İm
Kumite 61 kilo: Gülbahar Gözütok, Fatma Naz Yenen
Kumite 68 kilo: Eda Eltemur, Sudenur Aksoy
Kumite +68 kilo: Meltem Hocaoğlu Akyol, Fatma Uygur, Zeyna Gaballa
Kata: Dilara Bozan, Keyda Nur Çolak
Erkekler
Kumite 60 kilo: Eray Şamdan, Mert Halıcı, Burak Özdemir
Kumite 67 kilo: Ömer Abdurrahim Özer
Kumite 75 kilo: Enes Bulut, Ömer Faruk Yürür
Kumite 84 kilo: Hasan Arslan, Yusuf Eren Temizel
Kumite +84 kilo: Furkan Kayalı, Umut Eren Gündoğ
Kata: Ali Sofuoğlu, Enes Özdemir, Tarık Koç