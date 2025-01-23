Milli sporcular, Karate 1 Premier Lig'in yeni sezonuna Paris'te başlayacak

Türkiye'den 25 sporcunun katılacağı Karate 1 Premier Lig'in ilk ayağı, 24-26 Ocak tarihlerinde Fransa'da düzenlenecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Milli sporcular, Karate 1 Premier Lig'in yeni sezonuna Paris'te başlayacak
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23 Ocak 2025 16:47
Türkiye'den 25 sporcunun katılacağı Karate 1 Premier Lig'in ilk ayağı, 24-26 Ocak tarihlerinde Fransa'da yapılacak. 
Türkiye Karate Federasyonunun açıklamasına göre, başkent Paris'teki organizasyonda 70 ülkeden 384 sporcu yarışacak.

Dünya Karate Federasyonunun faaliyet takvimindeki turnuvada Türkiye'yi 12 kadın, 13 erkek sporcu temsil edecek.

Müsabakalarda mücadele edecek milli sporcular şöyle:

Kadınlar

Kumite 50 kilo: Selva Nur Akkurt Küçükoğlu

Kumite 55 kilo: Tuba Yakan, Zümra Rezzan İm

Kumite 61 kilo: Gülbahar Gözütok, Fatma Naz Yenen

Kumite 68 kilo: Eda Eltemur, Sudenur Aksoy

Kumite +68 kilo: Meltem Hocaoğlu Akyol, Fatma Uygur, Zeyna Gaballa

Kata: Dilara Bozan, Keyda Nur Çolak

Erkekler

Kumite 60 kilo: Eray Şamdan, Mert Halıcı, Burak Özdemir

Kumite 67 kilo: Ömer Abdurrahim Özer

Kumite 75 kilo: Enes Bulut, Ömer Faruk Yürür

Kumite 84 kilo: Hasan Arslan, Yusuf Eren Temizel

Kumite +84 kilo: Furkan Kayalı, Umut Eren Gündoğ

Kata: Ali Sofuoğlu, Enes Özdemir, Tarık Koç

 
 
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