Milli Piyango sonuçları 9 Temmuz Salı, Milli Piyango Bilet Sorgulama (MPİ)

9 Temmuz çekilen milli piyango sonuçlarına dair tüm detaylar ve bilgilerle sizlerleyiz..
2018'de Temmuz ayının ilk çekilişi yapan milli piyango bilet sorgulaması yapmak isteyenler haberimizden faydalanabilir. Milli Piyango'da hangi rakamlar kazandırdı? İşte detaylar... MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN
MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
Eskiden bu sorunun tek bir yanıtı vardı: Gazetelerden. Gazeteleri bir heves alıp oldukça uzun bir listeden bilet sorgulama yapmak tam bir işkenceydi. Ancak günümüzde Milli Piyango bileti sorgulama oldukça kolay. Hem internetten hem de telefonla Milli Piyango biletinize ikramiye vurup vurmadığını hızlıca öğrenebiliyorsunuz. İnternet bağlantılarının oldukça sıkıntılı olduğu şu dönemde telefonla sorgulama yapmanın daha hızlı sonuç vereceğini düşünüyor ve Milli Piyango bileti sorgulama için izlemeniz gereken adımlara geçiyoruz:
Milli Piyango İdaresi Sesli İkramiye Bilgi Hattı'nı arıyorsunuz. Numarası: (0 312) 285 90 66
Milli Piyango biletinize ikramiye çıkıp çıkmadığını öğrenmek için 1'i tuşluyorsunuz.
Milli Piyango biletiniz üzerindeki çekiliş tarihini gün, ay ve yıl olmak üzere giriyorsunuz.
0 tuşlayarak tarihin doğruluğunu onaylıyorsunuz. (Tarihi yanlış girdiyseniz 1'e basarak tekrar girme şansınız var)
Milli Piyango biletinizin üzerindeki numaraları giriyorsunuz.
Girdiğiniz numaranın onayı için 0'ı tuşlamanız isteniyor.
Bu kadar basit! Milli Piyango biletinize ikramiye çıkmışsa tebrik mesajı alıyorsunuz.
MİLLİ PİYANGO KAZANDIRAN NUMARALAR MİLLİ PİYANGO OYNAMA
Xavi: "Modric ve Rakitic şu anda dünyanın en iyi orta saha oyuncuları. Büyük ikramiye kazanan biletin sevk edildiği il-ilçe: ANKARA-MERKEZ, HATAY-İSKENDERUN, İSTANBUL-MERKEZ, İSTANBUL-MERKEZ
2500000 TL ikramiye kazanan numaralar
297140
200000 TL ikramiye kazanan numaralar
266683
20000 TL ikramiye kazanan numaralar
203295
10000 TL ikramiye kazanan numaralar
134762 337964
5000 TL ikramiye kazanan numaralar
099032 205587 380969
Son 5 rakamına göre 400 TL ikramiye kazanan numaralar
01294 05335 17662 28178 28677 30176
44756 63377 78991 90645
Son 4 rakamına göre 200 TL ikramiye kazanan numaralar
0877 2572 2655 2962 3665 4712
4813 4993 5400 7262
Son 3 rakamına göre 100 TL ikramiye kazanan numaralar
070 234 236 247 385 535
556 559 602 776
Son 2 rakamına göre 48 TL ikramiye kazanan numaralar
07 09 15 16 19 34
70 94
Son 1 rakamına göre 24 TL ikramiye kazanan numaralar
1 6
2500 TL Teselli ikramiyesi kazanan numaralar
097140 197140 207140 217140 227140 237140
247140 257140 267140 277140 287140 290140
291140 292140 293140 294140 295140 296140
297040 297100 297110 297120 297130 297141
297142 297143 297144 297145 297146 297147
297148 297149 297150 297160 297170 297180
297190 297240 297340 297440 297540 297640
297740 297840 297940 298140 299140 397140
497140 MİLLİ PİYANGO KAZANAN NUMARALARI İÇİN TIKLAYINIZ!
Milli Piyango biletinin her çekilişte son rakamına göre biletlere verilmekte olan ikramiye. Değeri biletin değeri kadardır. Amorti çekilişleri, büyük ikramiye çekilişlerinin başladığı saatte tamamlanır. Amortide iki rakam yer almaktadır. Bunun bir ileri noktası ise tutarı daha fazla olan teselli ikramiyesidir. Teselli ikramiyesi, Milli Piyango biletinin çekilişinde en büyük ikramiyeyi kazanan bilet numarasının, her hanesindeki rakama göre bir farklılık gösteren ikramiyedir.
Bastırılmış numaralı biletlerin satılarak, adet ve tutarları önceden belirlenmiş ikramiyeleri kazanacak numaraların belirli günde çekilecek kura ( çekiliş ) ile saptanması esasına dayanan şans oyunudur. Piyango çekilişleri, her ayın 9, 19, ve 29'uncu günleri çekiliş yapılacak şekilde uygulanır. Belirtilen tarihlerde veya bu tarihlerin dışında, çekiliş günleri ve planları farklı özel çekilişler düzenlenebilir. Her yıl 31 Aralık günü yılbaşı özel çekilişi yapılır. Yönetim Kurulu, çekiliş tarihleri ile özel çekiliş tarihlerini belirlemeye, değiştirmeye veya kaldırmaya yetkilidir. İkramiyelerin ödenmesine esas olarak İdare ve satış merkezleri yetkilidir.
Milli Piyango biletinin son 3 ( üç ) rakamına kadar isabet eden ikramiye tutarlarını Milli Piyango gezici ve sabit bayileri ödemek zorundadır. Bu bayiler son dört veya beş rakamına göre isabetli biletlerin de ikramiyelerini ödeyebilirler. Bu tutarlar üzerindeki ikramiyeler bayi ödeme yetkisi dışındadır.
Başbayiler ile sanal ortam bayileri İdare ile imzaladıkları sözleşmede belirtilen tutara kadar olan ikramiyeleri öderler.
Yılbaşı çekilişi için bilet kupürlerine bakılmaksızın, 1.000.000.- ( Bir milyon TL. ) ve daha büyük ikramiyeler, yıl içerisinde yapılacak diğer çekilişlere ait büyük ikramiye Genel Müdürlükçe, bunların altında kalan diğer ikramiyeler Milli Piyango Şube Müdürlüklerince ödenir. MİLLİ PİYANGO BİLETLERİ İÇİN BİLGİLER
Milli Piyango biletlerinin basımı T.C. Merkez Bankası'nın Banknot Matbaasında filigranlı özel para kağıtlarına güvenlik koşulları altında yapılmaktadır. Milli Piyango oyunlarının tüm biletleri Türk Parasını Koruma yasasının güvencesi altındadır.BİLET ALIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
Milli Piyango İdaresi bayilik ruhsatını (gezici bayilerde yaka kartı) taşıyan ve istenildiğinde ibraz eden kişilerden satın alınması gerekir. Biletin arkasında bayi satış mührü bulunmalıdır. Pürüzsüz veya kağıdın örselenmemiş olmasına dikkat edilmelidir. Biletin sol alt bölümde bulunan güvenlik numarası iki parmak arasında gezdirildiğinde rakamların kabarık olduğu hissedilmelidir. Bilet ışığa tutulduğunda bilet kağıdının dokusu içinde beyaz renkli MP amblemli filigranı vardır.
Ultraviyole (UV) ışıkta mavi ve açık yeşil renkli parlayan ve kesik çizgiler şeklinde dağılımı bulunan elyaflar (3mm.) bulunmaktadır.
18 Yaşından küçük olanlar bilet satın alamazlar. Kazanan biletlere ikramiye ödenmesini isteyemezler.
PİYANGO BİLETİNİZE İKRAMİYE ÇIKTIĞINDA İKRAMİYENİZİ NEREDEN ALACAKSINIZ?
Milli Piyango biletinin son 3 ( üç ) rakamına kadar isabet eden ikramiye tutarlarını Milli Piyango gezici ve sabit bayileri ödemek zorundadır. Bu bayiler son dört veya beş rakamına göre isabetli biletlerin de ikramiyelerini ödeyebilirler. Bu tutarlar üzerindeki ikramiyeler bayi ödeme yetkisi dışındadır. Başbayiler ile sanal ortam bayileri İdare ile imzaladıkları sözleşmede belirtilen tutara kadar olan ikramiyeleri öderler. Yılbaşı çekilişi için bilet kupürlerine bakılmaksızın, 1.000.000.- ( Bir milyon TL. ) ve daha büyük ikramiyeler, yıl içerisinde yapılacak diğer çekilişlere ait büyük ikramiye Genel Müdürlükçe, bunların altında kalan diğer ikramiyeler Milli Piyango Şube Müdürlüklerince ödenir.
ZAMAN AŞIMINA UĞRAYIP ALINMAYAN İKRAMİYELERİN DURUMU NEDİR?
Milli Piyango biletlerinde ikramiyeler bir yıllık zaman aşımı süresine tabi olup, çekiliş tarihinden itibaren bir yıl içinde ibraz edilmeyen biletlerin ikramiyeleri zaman aşımına uğrar ve bu biletlere ikramiye ödemesi yapılmaz. Zaman aşımına uğrayan ikramiyeler İdareye gelir kaydedilir. Zaman aşımı süresinin hafta sonu veya resmi tatile rastlaması halinde, izleyen ilk işgünü mesai bitimine kadar ikramiye ödenir.
MİLLİ PİYANGO SÖZLÜĞÜ
Amorti: Milli Piyango biletinin her çekilişte son rakamına göre biletlere verilmekte olan ikramiye. Değeri biletin değeri kadardır. Teselli: Milli Piyango biletinin çekilişinde en büyük ikramiyeyi kazanan bilet numarasının, her hanesindeki rakama göre bir farklılık gösteren ikramiyedir.
Düz Seri: Birbirini sıralı olarak izleyen ve son rakamları 0'dan 9'a veya 0'dan 99'a kadar olan on ve yüz adetten oluşan Milli Piyango biletleridir.
Karışık Seri: Birbirini sıralı olarak izlememekle birlikte son rakamları 0'dan 9'a veya 0'dan 99'a kadar olan on veya yüz adetten oluşan Milli Piyango biletleridir.
Çapraz Seri: Milli Piyango biletlerin onluk veya yüzlük serilerin düzenlenmesi sırasında ilk ve son rakamlarının 0'dan 9'a kadar sıralanmış biçimidir.
Hamiline Ait Olma:Milli Piyango oyunlarının tüm biletleri yasa gereği taşıyana (hamiline) aittir. Bileti ibraz eden her kişi,
ikramiye almaya hak kazanır.
Bayi Ödeme Yetkisi: Milli Piyango oyunları sabit ve gezici bayilerinin yasal olarak ödeyecekleri ikramiye tutarıdır.
MİLLİ PİYANGO NASIL OYNANIR?
Bastırılmış numaralı biletlerin satılarak, adet ve tutarları önceden belirlenmiş ikramiyeleri kazanacak numaraların belirli günde çekilecek kura ( çekiliş ) ile saptanması esasına dayanan şans oyunudur.
Piyango çekilişleri, her ayın 9, 19, ve 29'uncu günleri çekiliş yapılacak şekilde uygulanır. Belirtilen tarihlerde veya bu tarihlerin dışında, çekiliş günleri ve planları farklı özel çekilişler düzenlenebilir. Her yıl 31 Aralık günü yılbaşı özel çekilişi yapılır. Yönetim Kurulu, çekiliş tarihleri ile özel çekiliş tarihlerini belirlemeye, değiştirmeye veya kaldırmaya yetkilidir. İkramiyelerin ödenmesine esas olarak İdare ve satış merkezleri yetkilidir.
Başbayiler ile sanal ortam bayileri İdare ile imzaladıkları sözleşmede belirtilen tutara kadar diğer bayiler ise son üç rakama ( son üç rakam dahil ) kadar isabet eden ikramiyeleri ödemek zorundadır.
Bayiler, son dört veya beş rakamına göre isabetli biletlerin de, ikramiyelerini ödeyebilirler.
Yılbaşı çekilişi için bilet küpürlerine bakılmaksızın, talihlilere ödenecek ikramiyelerden 1.000.000.- ( Bir milyon TL.) ve daha büyük ikramiyeler, yıl içerisinde yapılacak diğer çekilişlere ait büyük ikramiye Genel Müdürlükçe, bunların altında kalan diğer ikramiyeler Şube Müdürlüklerince ödenir.
İdare, gerekli gördüğü hallerde, ikramiye ödeme limitlerini arttırmaya ve eksiltmeye yetkilidir.
İkramiyeler bir yıllık zamanaşımı süresine tabi olup, çekiliş tarihinden itibaren bir yıl içinde ibraz edilmeyen biletlerin ikramiyeleri zamanaşımına uğrar ve bu biletlere ikramiye ödemesi yapılmaz. Zamanaşımına uğrayan ikramiyeler İdareye gelir kaydolunur. Zamanaşımı süresinin hafta sonu veya resmi tatile rastlaması halinde, izleyen ilk işgünü mesai bitimine kadar ikramiye ödenir.
Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için, biletin ikramiye kazanan numaralardan birini ihtiva etmesi,çekiliş tarihi, ikramiye ve seri numarası, fiyat ve kupür itibariyle herhangi bir kuşkuya meydan vermeyecek şekilde kendini ibraz eder nitelikte olması gerekir. Kendini ibraz eden biletlerden; ikramiye numaralarının dışında kalan diğer yerlerinden yırtılmış veya kopmuş olup parçaları mevcut olan ve ikramiye kazanan numaraları açık bir şekilde okunanlara da ikramiye ödenir. İkramiye isabet eden numaraları üzerinden yırtılmış veya kopmuş olup, parçaları mevcut olan biletlerin ikramiyesi ancak, İdare veya satış merkezleri tarafından yapılacak inceleme sonucunda ödenebilir. Bu şekildeki biletlerden bayi ödeme yetkisindeki ikramiyeler satış merkezi yöneticisinin kararı, daha büyük ikramiyeler ise İdare merkezi onayı ile ödenir. İkramiye kazanan numaralardan hiç birini ihtiva etmeyen ya da kendini ibraz eder nitelikte olmayan; sahte, tahrifat yapılmış, zamanaşımına uğramış, iptal edilmiş, ödendi damgası sığacak kadar veya daha büyük parçası kopmuş ve parçaları mevcut olmayan biletlere ikramiye ödenmez.
Kendini ibraz eder nitelikte olmak kaydıyla, sehven ödendi damgası basılmış olan biletlerin, ait olduğu çekilişin yapılacağı tarihten en geç bir gün önce mesai sonuna kadar satış merkezlerine bilet hamili tarafından dilekçe ekinde ibraz edilmesi ve bu dilekçenin yine çekilişten bir gün önce İdare merkezine gönderilmesi halinde, bu biletlere isabet eden ikramiyeler ödenir.