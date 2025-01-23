Milli atıcı Buğra Selimzade, H&N Kupası'nda gümüş madalya aldı

Milli atıcı Buğra Selimzade, Almanya'da devam eden H&N Kupası'nda gümüş madalya kazandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Milli atıcı Buğra Selimzade, H&N Kupası'nda gümüş madalya aldı
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23 Ocak 2025 16:48
Milli atıcı Buğra Selimzade, Almanya'da devam eden H&N Kupası'nda gümüş madalya kazandı.  Münih kentindeki organizasyonda 10 metre havalı tabanca erkekler kategorisinde yapılan ikinci yarışmada, elemelerde 589 puanla ilk sırayı elde eden Yusuf Dikeç ile 580 puanla 8. sırayı alan Buğra Selimzade finale yükseldi.

Buğra Selimzade, finalde 244,7 puanla ikinci olarak gümüş madalya aldı.

Organizasyonda dün yapılan ilk yarışmada gümüş madalya kazanan Yusuf Dikeç, ikinci gün final müsabakasını 200,9 puanla 4. sırada tamamladı.

Şevval İlayda Tarhan 6. oldu

Türkiye'yi 10 metre havalı tabanca kadınlar kategorisinde temsil eden milli sporcu Şevval İlayda Tarhan, elemelerde attığı 577 puanla finale yükseldi.

Milli atıcı, final müsabakasını ise 154,3 puanla 6. sırada bitirdi.

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