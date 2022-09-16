Michy Batshuayi ve Dries Mertens'e müjde

Belçika Milli Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi'nde oynayacağı iki maç öncesi aday kadrosu açıklandı.



Belçika Futbol Federasyonu'nun açıkladığı kadroda Fenerbahçe'de forma giyen Michy Batshuayi ve Galatasaray'da forma giyen Dries Mertens de yer aldı.



Belçika, UEFA Uluslar Ligi'nde Galler ve Hollanda ile yapacağı mücadeleler ile grup maçlarını tamamlayacak.





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