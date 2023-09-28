Meteoroloji uyardı! İstanbul hava durumu 28 Eylül 2023 | Başakşehir ve Sultangazi ve Şirinevler'de su baskınları

Türkiye'nin batı bölgeleri yağışlı havanın etkisi altına girdi. Ülkenin önce batısında, sonra Anadolu'da yağmur geçişleri olacak. Sıcaklıklar 3-4 derece azalıyor.Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul ve Ankara ile Isparta, Kocaeli, Yalova, Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Edirne, Tekirdağ ve Kırkalerli şehirleri için sağanak yağış uyarısında bulundu.İstanbul'daki uyarı "turuncu" kodlu verilirken, diğer şehirlerde "sarı" kodlu uyarı verildi.Meteorolojinin dün Marmara Bölgesi için yaptığı gök gürültülü sağanak uyarılarının ardından, sabah saatlerinden itibaren kentin bazı bölgelerinde aralıklı olarak yağış başladı.Avrupa Yakası'nın Fatih, Zeytinburnu, Bayrampaşa, Güngören, Beşiktaş ve Şişli ilçelerinde hafif şekilde görülen yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, korunmak için otobüs duraklarına ve dükkan tentelerinin altına sığındı.İstanbul'da sağanak yolları göle çevirdi - 1Bazı bölgelerde aralıklarla süren yağış, öğleden sonra özellikle kentin Silivri, Büyükçekmece, Çatalca gibi batı kesimlerinde yerini sağanağa bıraktı.Büyükçekmece'de etkisini artıran sağanak nedeniyle caddeler suyla kaplandı. Sürücüler, Muratçeşme Kavşağı'nda oluşan su birikintisi nedeniyle ilerlemekte zorluk çekti.Büyükçekmece'de kot farkından dolayı yolun aşağısında kalan bir iş yerinin önünde su birikintisi oluştu. İş yerini su basmaması için vatandaşlar kovayla tahliye çalışması yaptı.İstanbul Valiliği, "Marmara Bölgesi'nde 28 Eylül 2023 (Perşembe) günü devam eden gök gürültülü sağanak yağışların akşam saatlerinden itibaren İstanbul il geneli, Yalova ve Kocaeli, gece saatlerinden sonra Sakarya çevrelerinde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Ani sel, su baskını, yıldırım yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." uyarısında bulundu.İstanbul'daki uyarının ardından bir uyarı da başkent Ankara için yapıldı.Ankara Valiliği'nen yapılan açıklamada, "Ankara'da yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlara dikkat! Yapılan son değerlendirmeler ve meteoroloji radarı verilerine göre; önümüzdeki 2 saat içerisinde Ankara'da gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağı ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir." ifadelerine yer verildi.İstanbul'da uzun zaman sonra yağmur var, sıcaklık 24 derece. Sonraki günlerde yağış zayıf. Ankara, İzmir, Bursa'da da sağanak geçişi olacak. Antalya'nın ise yağmur daha çok iç kesimlerinde. Ankara 27, İzmir 28, Bursa 26, Antalya 30 derece.Marmara genelinde Edirne'den Sakarya'ya kadar yağmur var ve ara ara kuvvetli de olacak. Sıcaklıklar 24-26 dereceye iniyor.İç Anadolu'da Eskişehir tarafı yağışlı. Sivas 29, Eskişehir 27 derece. Hafta sonu yağış bölge genelinde ve daha kuvvetli olacak.Ege'de yağışlar daha çok iç kesimleri etkilese de kıyılarda da görüleceak. Bölgede 3-4 gün boyunca aralıklı yağmur var. Manisa 29, Muğla 26, Bodrum 31 derece.Akdeniz'de sıcaklık biraz düşüyor, yaylalar ve todoslar bölümünde yağış geçişleri olacak. Cuma akşamı Adana'ya yağmur gelecek. Adana ve Mersin 32, Isparta 27 derece. Güneydoğu güneşli, Gaziantep 34, Diyarbakır 35 derece.Karadeniz'de Düzce, Kastamonu boyunca yağmur var. Bölgede yağışlar 5 gün sürecek. Bolu 25, Samsun ve Trabzon 26 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum 26, Malatya 31 derece. Cuma günü Erzurum, Kars kesiminde yağış bekleniyor.