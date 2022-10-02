Mete Kalkavan, Anadolu Efes - Galatasaray maçında

Süper Lig'de görev alan hakemlerden biri olan Mete Kalkavan, Anadolu Efes ile Galatasaray NEF arasındaki derbiyi takip etti.

Haber; Sporx.com
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Mete Kalkavan, Anadolu Efes - Galatasaray maçında
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02 Ekim 2022 16:18
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında dev maçta Anadolu Efes ile Galatasaray NEF karşı karşıya gelirken mücadeleyi sürpriz bir isim takip etti.

Süper Lig'de görev yapan hakemlerden biri olan Mete Kalkavan, Sinan Erdem'de oynanan mücadeleyi yerinde takip etti.

Öte yandan mücadele Anadolu Efes'in, 77-68'lik üstünlüğü ile sona erdi.

İşte Mete Kalkavan'ın o görüntüsü:




 

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