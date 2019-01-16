Mesut ve Amine, Boğaz'dan ev bakıyor





Ağırlıklı olarak Özil'in Londra'da bulunan mâlikanesinde yaşayacak olan ikili, İstanbul'da da kendileri için uygun bir ev arayışına girdi. Özil ile Gülşe, bugünlerde Boğaz manzaralı bir villa bakıyor. Haziran ayına kadar tüm hazırlıklarının bitmesini isteyen nişanlı çiftten Özil'in İstanbul'daki yeni yuvaları için 25 milyon TL'yi gözden çıkardığı öğrenildi.



Ünlü futbolcunun Londra'da bulunan bekar evinin dizaynı da Amine Gülşe tarafından yeniden tasarlanıyor.







Arsenal'de top koşturan Mesut Özil ile oyuncu Amine Gülşe, evlilik hazırlıklarını hızlandırdı. Haziran ayında dünyaevine girecek olan nişanlı çift, düğün sonrası da işleri nedeniyle İngiltere ve Türkiye arası mekik dokuyacak.Ağırlıklı olarak Özil'in Londra'da bulunan mâlikanesinde yaşayacak olan ikili, İstanbul'da da kendileri için uygun bir ev arayışına girdi. Özil ile Gülşe, bugünlerde Boğaz manzaralı bir villa bakıyor. Haziran ayına kadar tüm hazırlıklarının bitmesini isteyen nişanlı çiftten Özil'in İstanbul'daki yeni yuvaları için 25 milyon TL'yi gözden çıkardığı öğrenildi.Ünlü futbolcunun Londra'da bulunan bekar evinin dizaynı da Amine Gülşe tarafından yeniden tasarlanıyor.

NİŞAN DÖVMESİ

Özil ile Gülşe, nişan öncesi kollarına aynı dövmeyi yaptırdı. Aslan kral ve kraliçe resmini çizdiren ikili, isimlerini de dövmenin üzerine yazdırdı. Özil ile Gülşe, nişan öncesi kollarına aynı dövmeyi yaptırdı. Aslan kral ve kraliçe resmini çizdiren ikili, isimlerini de dövmenin üzerine yazdırdı.