Haber Tarihi: 17 Ocak 2023 13:04 - Güncelleme Tarihi: 17 Ocak 2023 13:14

Mersin TOKİ kura sonuçları isim listesi 2023! Mut, Toroslar kura sonuçları isim listesi toki.gov.tr'de

Mersin TOKİ kura sonuçlarının başvuranlar tarafından takip ediliyor. TOKİ Anamur, Aydıncık, Mut, Silifke, Merkez, Tarsus, Toroslar kura çekimi devam ediyor. TOKİ Mersin kura çekilişi canlı yayını bugün Mut ve Toroslar ile devam ediyor. 2+1 3+1 daireler hak sahiplerini bulacak. Peki, Mersin Mut ve Toroslar TOKİ kura çekimi ne zaman, saat kaçta belli olacak? Kura sonucu nasıl, nereden öğrenilir? İşte TOKİ kura sonuçları ve isim listesi

Mersin TOKİ kura sonuçları isim listesi 2023! Mut, Toroslar kura sonuçları isim listesi toki.gov.tr'de
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Mersin TOKİ kura sonuçları isim listesi ne zaman açıklanacak sorusu başvuru yapan vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. 1050 konutun sahibini bulacağı Mut ve Toroslar'da çekiliş, şehit yakınları ve gazilerin öncelik sırasına göre başladı. Noter huzurunda yapılan çekilişin ardından ise engelliler, emekliler ve gençler için kura çekilişi devam edecek. Peki, TOKİ Mersin Mut ve Toroslar kura çekilişi canlı yayını nasıl izlenebilecek? İşte tüm detaylar...

MERSİN TOKİ KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ 2023!
Mersin TOKİ kura sonuçları isim listesi canlı yayın ile açıklanmaya devam ediyor. Çekiliş sonuçları resmi internet sitesi olan toki.gov.tr üzerindende takip ediliebiliyor. TOKİ kura isim listesinde isminizin çıkıp çıkmadığını öğrenmek için linke tıklayınız. 
MERSİN TOKİ NEREYE YAPILACAK?

TOKİ sosyal konut projesinde yapılacak olan 250 bin konutun hangi iller ve ilçelerde yapılacağı da belli oldu. Toplamda 81 ilde olacak. En fazla konut ise İstanbul'a yapılacak. Ankara 18 bin, İzmir 12 bin 400, Gaziantep 10 bin, Bursa 8.650 ev yapılacak. Mersin'de ise 7 ilçede, ilk etapta 5.100 adet yapılacak.

MERSİN'DE TOKİ ÇEKİLİŞİ YAPILACAK İLÇELER

Anamur: 1000 konut
Aydıncık: 128 konut
Mut: 400 konut
Silifke: 400 konut
Merkez: 2.122 konut
Tarsus: 400 konut
Toroslar: 650 konut
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU


TOKİ KURA SONUCU SORGULAMASI İÇİN TIKLAYINIZ

MERSİN TOKİ KURA CANLI YAYIN İZLE

TOKİ Mersin kura canlı yayını TOKİ YouTube adresinde veya toki.tv üzerinden takip ediecek. Noter huzurunda gerçekleşen kura çekilişi TOKİ'nin sosyal medya hesapları üzerinden de anlık olarak edebilirsiniz.


MERSİN TOKİ KURA CANLI YAYIN İÇİN TIKLAYINIZ

TOKİ 6. ETAP KURA TAKVİMİ

13-14 Ocak: Eskişehir 2.599 konut
14-17 Ocak: Mersin 5.100 konut
15 Ocak: Bilecik 1037 konut
16-17 Ocak: Sakarya 2.750 konut
18-21 Ocak: Kocaeli 5.200 konut
18-22 Ocak: Antalya 7.150 konut
22 Ocak: Yalova 800 konut

 

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