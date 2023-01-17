Mersin TOKİ kura sonuçları isim listesi 2023! Mut, Toroslar kura sonuçları isim listesi toki.gov.tr'de

MERSİN TOKİ KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ 2023!

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

MERSİN TOKİ KURA CANLI YAYIN İZLE

TOKİ 6. ETAP KURA TAKVİMİ

Mersin TOKİ kura sonuçları isim listesi ne zaman açıklanacak sorusu başvuru yapan vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. 1050 konutun sahibini bulacağı Mut ve Toroslar'da çekiliş, şehit yakınları ve gazilerin öncelik sırasına göre başladı. Noter huzurunda yapılan çekilişin ardından ise engelliler, emekliler ve gençler için kura çekilişi devam edecek. Peki, TOKİ Mersin Mut ve Toroslar kura çekilişi canlı yayını nasıl izlenebilecek? İşte tüm detaylar...Mersin TOKİ kura sonuçları isim listesi canlı yayın ile açıklanmaya devam ediyor. Çekiliş sonuçları resmi internet sitesi olan toki.gov.tr üzerindende takip ediliebiliyor. TOKİ kura isim listesinde isminizin çıkıp çıkmadığını öğrenmek için linke tıklayınız.TOKİ sosyal konut projesinde yapılacak olan 250 bin konutun hangi iller ve ilçelerde yapılacağı da belli oldu. Toplamda 81 ilde olacak. En fazla konut ise İstanbul'a yapılacak. Ankara 18 bin, İzmir 12 bin 400, Gaziantep 10 bin, Bursa 8.650 ev yapılacak. Mersin'de ise 7 ilçede, ilk etapta 5.100 adet yapılacak.: 1000 konut128 konut: 400 konut: 400 konut: 2.122 konut: 400 konut: 650 konutTOKİ Mersin kura canlı yayını TOKİ YouTube adresinde veya toki.tv üzerinden takip ediecek. Noter huzurunda gerçekleşen kura çekilişi TOKİ'nin sosyal medya hesapları üzerinden de anlık olarak edebilirsiniz.13-14 Ocak: Eskişehir 2.599 konut14-17 Ocak: Mersin 5.100 konut15 Ocak: Bilecik 1037 konut16-17 Ocak: Sakarya 2.750 konut18-21 Ocak: Kocaeli 5.200 konut18-22 Ocak: Antalya 7.150 konut22 Ocak: Yalova 800 konut