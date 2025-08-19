19 Ağustos
Ferencvaros-Qarabag FK
22:00
19 Ağustos
FK Crvena Zvezda-Pafos FC
22:00
19 Ağustos
Rangers-Club Brugge
22:00
19 Ağustos
Real Madrid-Osasuna
22:00
19 Ağustos
Peterborough-Barnsley
21:45
19 Ağustos
AFC Wimbledon-Cardiff City
21:45
19 Ağustos
Huddersfield -Doncaster Rovers
21:45
19 Ağustos
Wycombe Wanderers-Exeter City
21:45
19 Ağustos
Luton Town-Wigan Athletic
21:45
19 Ağustos
Stockport County-Bradford City
21:45
19 Ağustos
Mansfield Town-Blackpool
21:45
19 Ağustos
Port Vale-Stevenage
21:45
19 Ağustos
Plymouth Argyle-Leyton Orient
21:45
19 Ağustos
Lyn-Egersund
20:00

Merkezefendi çalışmalara başladı

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Merkezefendi Belediyesi Basket yeni kadrosuyla birlikte yeni sezon çalışmalarına başladı.

Merkezefendi çalışmalara başladı
Basketbol Süper Ligi'ndeki beşinci sezonunda iddialı olmayı hedefleyen Merkezefendi Belediyesi Basket yenilediği kadrosuyla antrenmanlara başladı.

Denizli ekibinin Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'nda antrenör Zafer Aktaş yönetiminde yaptığı ilk çalışmayı başkan Veli Deveciler ve yönetim de takip etti.

Geçen sezonki kadrosundan Malik Newman, Tyler Cook, Stefan Moody, Vrenz Bleijenbergh, Ben McLemore, James Nnaji, Arca Tülüoğlu, Metin Türen, Emre Yosmaoğlu, Ayberk Olmaz, Berke Aygündüz, İsmail Karabilen, Egehan Arna ve Egemen Güven'le yeniden anlaşmayan Merkezefendi, Roko Badzim, Hans Vanwijn, Ata Engin'i kadroda tutarak Mahir Ağva, Emre Tanışan, Ömer Can İlyasoğlu, Erbey Kemal Paltacı, Javontae Hawkins, Sam Griffin, Malcolm Cazalon ile Josh Roberts'ı transfer etmişti.


  
TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
2 Galatasaray 2 2 0 0 6 0 6
3 Antalyaspor 2 2 0 0 3 1 6
4 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
5 Trabzonspor 2 2 0 0 2 0 6
6 Göztepe 2 1 1 0 3 0 4
7 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
8 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
9 Kayserispor 1 0 1 0 1 1 1
10 Alanyaspor 1 0 1 0 0 0 1
11 Fenerbahçe 1 0 1 0 0 0 1
12 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
13 Gençlerbirliği 2 0 0 2 1 3 0
14 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
15 Kocaelispor 2 0 0 2 0 2 0
16 Karagümrük 1 0 0 1 0 3 0
17 Eyüpspor 2 0 0 2 2 6 0
18 Gaziantep FK 2 0 0 2 0 6 0
