Menemen, Süper Lig'den transfer yaptı

2. Lig ekiplerinden Menemen FK, Gaziantep FK'den Eren Çakır'ı kiraladı.

Haber; DHA
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Menemen, Süper Lig'den transfer yaptı
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24 Ocak 2025 14:11
2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Menemen FK, Süper Lig temsilcisi Gaziantep FK'dan Eren Çakır'ı kiraladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz devre arası transfer çalışmaları kapsamında Gaziantep FK'dan 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Eren Çakır'ı sezon sonuna kadar kiralık olarak kadromuza katmıştır. Eren Çakır'a ailemize hoş geldin diyor, şanlı armamız altında başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Gurbetçi futbolcu Türkiye Kupası'nda 2 kez görev yaptı.

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