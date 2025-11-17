Memur ve emekli ocak zammı enflasyon farkı 2026: 4 aylık enflasyon farkına göre memur ve emekli maaşları ocak ayında ne kadar olacak?

Memur ve emekli maaşı ocak zammı enflasyon farkı, milyonlarca memur, memur emeklisi, SGK ve Bağ-Kur emeklilerinin gündeminde yer alıyor. 2026 memur ve emekli maaşı zamları, ocak ayında açıklanacak aralık ayı TÜFE verileri sonrasında belli olacak. Memur ve emekliler 6 aylık enflasyon farkına göre zamlarını hesaplamaya başlayacak. Ekim'de aylık enflasyonun 2,55 olarak açıklanmasıyla birlikte memur ve emeklinin enflasyon farkına göre alacağı 4 aylık zam şimdiden kesinleşti. Peki, 4 aylık enflasyon farkına göre memur ve emekli maaşları ne kadar olacak?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılacak verilere göre, ekim ayı enflasyon verileri 3 Kasım'da belli oldu.

Enflasyon temmuz ayında 2,06, ağustos ayında 2,04 ve eylül ayında 3,23 olarak açıklanmıştı. Ekim ayında ise enflasyon 2,55 olarak açıklandı ve 4 aylık enflasyon farkı yüzde 5,00 olarak oluştu.



SGK ve Bağ-Kur emeklileri ekim ayı verisinin 2,55 olarak açıklanmasıyla birlikte 4 aylık enflasyon toplamda yüzde 10,25 oldu.

Buna göre; SGK ve Bağ-Kur emeklileri şimdiden yüzde 10,25 zammı hak etmiş olacak.

Yapılacak bu zam Ocak 2026'daki maaşlara yansıyacağı için kasım ve aralık ayında açıklanacak aylık enflasyon oranında birikimli olarak hesaplanacak.

Memur ve memur emeklileri toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı alıyorlar.

Toplu sözleşme zammına göre memur ve memur emeklileri ocak ayında 2026 yılının ilk zammını alacak.

Ekim ayı enflasyonunun aylık bazda 2,55 olarak açıklamasıyla birlikte toplam enflasyon yüzde 10,25'i aştı.

Memur zammında belirleyici olan 4 aylık enflasyon farkı ise yüzde 5,00 olarak oluştu.

Memur ve emeklileri bu hesaplamalar doğrultusunda yüzde 5,00 enflasyon farkına 8.Dönem Toplu sözleşmesi ile belirlenen yüzde 11 ilave edilmesi halinde toplam yüzde 16,56 zammı şimdiden hak etmiş oldu.