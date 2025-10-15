MEB 15 bin öğretmen ataması tercih kılavuzu 2025 yayımlandı: Öğretmen ataması tercihleri ne zaman?

15 bin öğretmen ataması için branş bazında kontenjan dağılımları 18 Nisan tarihinde yayımlandı ve başvurular 21 Nisan-5 Mayıs tarihleri arasında alındı. Sözleşmeli öğretmen alımına yönelik sözlü sınav süresi ise 20 Ağustos itibarıyla tamamlandı. Sözlü sınav sonuçları 29 Ağustos tarihinde ilan edildi. Sözlü sınava katılan ve başarılı olan adayların tercih ve atama işlemlerine yönelik 2025 Yılı Sözleşmeli Öğretmenlik Tercih ve Atama Kılavuzu" ise bugün ( 15 Ekim) yayımlandı. İşte, sözleşmeli öğretmenlik tercihlerine ilişkin bilgiler…



SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA TERCİHLERİ NE ZAMAN?



Öğretmen adayları, eğitim kurumu tercih başvurularını 17 - 21 Kasım 2025 tarihleri arasında elektronik ortamda yapacak olup atamalar, 24 Kasım 2025 tarihinde gerçekleştirilecek.



Ataması yapılan öğretmenler, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının tamamlanmasının ardından 19 Ocak 2026 tarihi itibarıyla görevlerine başlayacak.



MEB SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA TAKVİMİ



Atama tercihlerinin alınması 17 Kasım -21 Kasım 2025



Atama sonuçlarının açıklanması 24 Kasım 2025



Göreve başlama: 19 Ocak 2026 itibarıyla



ÖĞRETMEN ATAMASI TERCİHLERİ NASIL YAPILACAK?



Adaylar kuterich başvurularını kişisel e-Devlet kullanıcı adı ve şifresiyle birlikte elektronik ortamda gerçekleştirecek. Adayların tercih başvurularını onaylatmak için herhangi bir ilçe veya il milli eğitim müdürlüğüne gitmesine gerek bulunmuyor.



Sözlü sınavda 60 puan ve üzerinde alan adaylar en fazla 40 eğitim kurumunu tercih edecek. Adaylar başvurunun ilk aşamasında başvuru yaptıkları alanda tercih yapacak. Tercihler eğitim kurumları arasından istenilen öncelik sırasına göre yapılabilecektir.



Atamalar ise tercihler dikkate alınarak sözlü sınav başarı puanı üstünlüğüne göre elektronik ortamda gerçekleştirilecek. Sözlü sınav başarı puanı, KPSS puanının yüzde 50'si alınarak hesaplanacaktır. Başarı puanının eşitliği durumunda KPSS puan üstünlüğü dikkate alınacaktır.

Haber ile daha fazlasına ulaşın: