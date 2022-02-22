Mbappe'nin annesi: "Oğlum, PSG'de kalmalı!"

Paris Saint-Germain'in yıldız futbolcusu Kylian Mbappe'nin annesi, oğlunun takımda kalmasını istediğini ifade etti.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Mbappe'nin annesi: 'Oğlum, PSG'de kalmalı!'
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22 Şubat 2022 18:56
Fransa Ligue 1 devi PSG'nin yıldız forveti Kylian Mbappe için flaş bir iddia ortaya atıldı.

Marca'nın haberine göre Fransız yıldızın annesi Faiza Lamari, oğlunun Paris ekibinde kalmasını istiyor. Kulüp başkanı Nasser Al-Khelaifi ve sportif direktör Leonardo ile arası iyi olan Lamari, oğlunun Real Madrid'den gelen tekliften etkilendiğini söyledi.

Ayrıca haberde Mbappe'nin Real Madrid'de forma giymek istediği ve PSG ile yeni sözleşme imzalamaya yanaşmadığı yazıldı.

Bu sezon PSG ile 33 resmi maça çıkan Mbappe, 22 gol - 16 asistlik bir performans sergiledi.

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