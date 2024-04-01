Mazbatalar ne zaman verilecek? 2024 belediye mazbatalari ne zaman verilecek?

31 Mart yerel seçiminin bugün yapılmasının ardından seçim sonuçları araştırılırken mazbata veriliş tarihi de gündemde yer aldı. 5 sene boyunca vatandaşa hizmet edecek olan isimler bu gece belli olurken mazbatalarını alacakları zaman da araştırıldı. Resmi belgeler yaklaşık 1 hafta sonra teslim ediliyor.



2024 MAZBATA NE ZAMAN VERİLECEK?



31 Mart akşamı vatandaşlar yerel seçimde oy kullandı. Seçilen isimlere verilecek olan mazbatalar, ortalama 1 hafta sonra verilmektedir.



KİMLERE VERİLİR?



Belediye başkanlarına, belediye meclis üyelerine, cumhurbaşkanına, Yargıtay-Sayıştay-Danıştay üyelerine, muhtarlara, ihtiyar heyetlerine ve milletvekillerine verilir.



YEREL SEÇİM SONUÇLARI 2024



31 Mart'ta gerçekleşen seçimde açılan sandık sayısı şu an %76,5'iken İstanbul'da İmamoğlu %53,12 oy alırken, Kurum %40,8 oy aldı.







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