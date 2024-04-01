Haber Tarihi: 01 Nisan 2024 14:44 - Güncelleme Tarihi: 01 Nisan 2024 14:44

Mazbatalar ne zaman verilecek? 2024 belediye mazbatalari ne zaman verilecek?

31 Mart yerel seçimi bugün gerçekleşti ve Türkiye, 5 yıl boyunca görev yapacak olan kişileri seçti. Seçim sonuçları yakından takip edilirken mazbataların ne zaman alınacağı da merak konusu oldu. Göreve seçilen kişilere verilen resmi belge, seçimden yaklaşık 1 hafta sonra verilmektedir.

Mazbatalar ne zaman verilecek? 2024 belediye mazbatalari ne zaman verilecek?
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31 Mart yerel seçiminin bugün yapılmasının ardından seçim sonuçları araştırılırken mazbata veriliş tarihi de gündemde yer aldı. 5 sene boyunca vatandaşa hizmet edecek olan isimler bu gece belli olurken mazbatalarını alacakları zaman da araştırıldı. Resmi belgeler yaklaşık 1 hafta sonra teslim ediliyor.

2024 MAZBATA NE ZAMAN VERİLECEK?

31 Mart akşamı vatandaşlar yerel seçimde oy kullandı. Seçilen isimlere verilecek olan mazbatalar, ortalama 1 hafta sonra verilmektedir.

KİMLERE VERİLİR?

Belediye başkanlarına, belediye meclis üyelerine, cumhurbaşkanına, Yargıtay-Sayıştay-Danıştay üyelerine, muhtarlara, ihtiyar heyetlerine ve milletvekillerine verilir.

YEREL SEÇİM SONUÇLARI 2024

31 Mart'ta gerçekleşen seçimde açılan sandık sayısı şu an %76,5'iken İstanbul'da İmamoğlu %53,12 oy alırken, Kurum %40,8 oy aldı.


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