Mauro Icardi Milli Takımda Oynayabilir Mi?

Son zamanlarda hem saha içinde hem de özel hayatında zor günler geçiren Mauro Icardi Galatasaray'daki başarılı performansıyla dikkat çekmeye devam etti. Öte yandan yıldız futbolcunun, Arjantin Milli Takımı'nda forma şansı bulamaması uzun süredir de merak konusuydu.

Bir Galatasaray taraftarı CİMER üzerinden Cumhurbaşkanlığı'na yazdığı dilekçeyle Icardi'nin Türkiye A Milli Futbol Takımı'nda forma giymesini talep etti.

Dilekçede Türk Milli Takımı'nın santrafor pozisyonundaki eksikliğine dikkat çekildiği ve Icardi'nin bu açığı kapatabileceği ifade edildi.

FIFA'nın milli takım değiştirme kuralları, Icardi'nin Milli takımda oynaması konusunda belirleyici bir rol oynuyor. Bir futbolcunun milli takım değiştirebilmesi için belirli kriterlere uyması gerekiyor.

Icardi'nin Galatasaray'daki performansı, taraftarları heyecanlandırırken A Milli Takıma dahil olma konusu ise büyük bir meraka neden olmuş durumda.

Özellikle son dönemde milli takımın gol yollarında yaşadığı sıkıntılar, bu talebin de gündeme gelmesine neden oldu. Galatasaray taraftarı tarafından başlatılan girişim sosyal medyada geniş bir destek gördü. Fakat Icardi'nin Milli Takıma gelmesi konusunda yetkililerden henüz resmi bir açıklama gelmiş değil.

FIFA'nın son 4 yıldır uyguladığı Milli Takım değiştirme kuralları;

Bir oyuncu en fazla 3 kez resmi veya hazırlık maçında milli formayı giymiş olmalıdır.

Oyuncu bu maçları 21 yaşını tamamlamadan oynamış olmalıdır.

Oyuncu ilk milli takımının Dünya Kupası veya Avrupa Şampiyonası finallerinde yer almamış olmalıdır.

Son milli maçı 3 yıl veya daha eskiye dayanmalıdır.

Oyuncu yeni milli takımının ülkesinin vatandaşlığına ilk milli takımında oynarken sahip olmalıdır.

Bunlara ek olarak oyuncu milli takım değiştirme kararını verdikten sonra eğer o takımda hiç forma giymemişse eski milli takımına dönebilir.