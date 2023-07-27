Haber Tarihi: 27 Temmuz 2023 13:48 - Güncelleme Tarihi: 27 Temmuz 2023 13:48

Mauro Icardi Galatasaray'a ne zaman gelecek? Son dakika GS transfer haberleri

Son dakika GS transfer haberleri... Mauro Icardi Galatasaray'a ne zaman gelecek merak ediliyor... Galatasaray, Arjantinli yıldızına kavuşmak için artık gün sayıyor. Erden Timur, Icardi'nin yakında Türkiye'ye geleceğini açıkladı. Galatasaray Sportif AŞ. Başkan Vekili Erden Timur, geçen sezon kiralık olarak forma giyen Arjantinli santrfor Mauro Icardi'nin yakında takıma katılacağını söyledi. Taraftaralar şimdi yıldız ismin geleceği tarihi merak ediyor. Peki, Mauro Icardi Galatasaray'a ne zaman gelecek? Erden Timur açıkladı

Mauro Icardi Galatasaray'a ne zaman gelecek? Son dakika GS transfer haberleri
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Galatasaray'ın transfer gündemine her gün onlarca isim geliyor, ancak bir kişinin zirvedeki yeri hiç değişmiyor: Mauro Icardi. Galatasaray camiası, büyük bir heyecanla artık Arjantinli yıldızın transferinin resmiyete kavuşmasını bekliyor. Son olarak eşi Wanda Nara'nın, "Mauro birkaç gün içinde İstanbul'da olacak" demesiyle de gözler tamamen bu transfere çevrilmiş durumda. Ancak bir taraftan da kulüp, Icardi transferine son şeklini vermeye çalışıyor. Sponsorların desteğiyle Icardi'nin maaşını karşılamayı başaran Sarı-Kırmızılılar, kulübü PSG'yle de sonunda ödeme takvimi konusunda el sıkıştı.
MAURO ICARDİ NE ZAMAN GELECEK?
Erden Timur, sarı-kırmızılı kulübün RAMS Park'ta düzenlediği sponsorluk töreninde açıklamalarda bulundu.

Icardi ve Cedric Bakambu transferlerinin sorulması üzerine Timur, "Mauro'nun eşiyle ilgili bir sağlık konusu var. Az kaldı. Birkaç tane daha testi var. Ondan sonra gelecekler. Bakambu ile herhangi bir şey söyleyemeyeceğim." diye konuştu.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Zalgiris ile yapacakları maçlardan önce birkaç transfer yetiştirmek istediklerini aktaran Erden Timur, "İlk maçtan önce boş mevkilere transfer yapacağız. Herkesin heyecanını ve arzusunu anlayabiliyorum ama Suudi Arabistan etkisinden dolayı transfer bedelleri ile belli ölçüdeki futbolcuların maaşları 2,5-3 kat arttı. Bizim gelirlerimiz ise aynı seviyede artmadı. O sabrı göstermemiz lazım. Matematik dışı şeyleri kendi imkanlarımız ve farklı sponsorluk katkılarıyla gideriyoruz. İkinci aşamada da transferini sonlandıracağımız 3-4 oyuncu var. Onlar da bir sonraki turdan önce olacak. Mauro'nun gelişi ise eşinin yapılacak testlerine bağlı." ifadelerini kullandı.

Icardi'nin bu hafta sonuna kadar İstanbul'a geleceği tahmin ediliyor.

Arjantinli golcüyle 3 yıllık sözleşme imzalanacak. Şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Arjantinli futbolcu, çıktığı 26 maçta 23 gol attı ve 8 asist yaptı.

ICARDI VE BAKAMBU

Transferleri gündemde olan Mauro Icardi ve Cedric Bakambu hakkında konuşan Timur, "Mauro Icardi'nin eşiyle ilgili sağlık durumu var. Az kaldı, birkaç test var. Ondan sonra gelecekler. Cedric Bakambu için bir şey diyebilmem mümkün değil. İlk olarak boş olan yerleri dolduracağız. Transfer rakamları Suudi Arabistan etkisiyle arttı. Sabırlı olmalıyız. Farklı sponsorluklarla transferini sonlandıracağız 3-4 oyuncu daha var. Onlar da 2. Tur'dan önce olacak. Mauro'nun da gelişi, eşinin yapılacak testlerine bağlı." dedi.

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