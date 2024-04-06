Mateta: 'Dünyanın en iyi takımlarından birine gol attım'

Premier Lig'in 32. haftasında evinde Manchester City'e 4-2 mağlup olan Crystal Palace'de ilk golün sahibi Jean-Philippe Mateta ve teknik direktör Olivier Glasner açıklamalarda bulundu.



"EN BÜYÜKLERDEN BİRİNE GOL ATTIM"



Dünyadaki en iyi takımlardan birine gol attığını söyleyen Mateta, "City'nin nasıl yüksek baskılar yaptığını izledik ve dünyanın en büyük takımlarından birine karşı erken gol attım. İkinci yarıda güçlü bir şekilde geri döndüler. Onlar iyi bir takım. Plan buydu. Denedik ve bir kez gol attık. Daha sonra birçok pozisyon yakaladık ama biz gol atamadık ve onlar attı." dedi. ve şu sözlerle cümlelerini noktaladı:



"Bu çok zor ama çalışmaya devam edeceğiz. Şimdi kafamızı bir sonraki karşılaşmaya verdik."



Teknik direktör Olivier Glasner ise maç sonrasında şu açıklamalarda bulundu:



"Bu iyi. Bize bazı yeni detaylar veriyor. Yeni oluşumlar var ve birçok şey eskisi gibi değil. Bunları yerleştirmeye çalışıyoruz. İyi bir yoldayız. Her maça odaklanıyoruz ve sonra göreceğiz."



32 MAÇA ÇIKTI



Bu sezon Crystal Palace formasıyla 32 resmi maça çıkan Jean-Philippe Mateta bu karşılaşmalarda 10 gol, 4 asistlik skor katkısı sağladı.





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU