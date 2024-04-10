Marketler açık mı? BİM, A101, ŞOK, Migros bayramda açık mı?

Ramazan Bayramı süresince marketlerin açık olup olmayacağı merak edilmeye devam ediyor. A101, BİM, ŞOK, Migros, Carrefour gibi perakende satış yapılan marketlerin bayram süresince açık olup olmayacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki Bayramda marketler açık olacak mı?



BAYRAMDA MARKETLER AÇIK MI, KAPALI MI OLACAK?



Geçtiğimiz yıllardaki bayramlar dikkate alındığında zincir marketler Ramazan Bayramı'nın 1. günü kapalı olurken; 2. ve 3. günü hizmet vermeye devam etti.



BAYRAMDA MARKETLER KAÇTA AÇILIYOR VE KAPANIYOR?



Ramazan Bayramı bu yıl 10-11-12 Nisan 2024 tarihlerinde idrak edilecek.



Bayramın ilk günü zincir marketlerin bazılarının kapalı olması bekleniyor. Zincir marketlerin hemen hepsinin ise bayramın 2. gününden itibaren müşterilerine yeniden hizmet vermesi bekleniyor. Bu yılki çalışma saatleri için söz konusu marketin müşteri hizmetlerinden net bilgi alınabilir.



A101 MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ



A101 marketler normal şartlarda hafta içi saat 09.00 ile 21.00 saatleri arasında müşteri kabul etmektedir. Bazı ilçelerde marketin çalışma saatleri uzatılarak 22.00'da kapanmaktadır.



BİM MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ



BİM marketler zinciri Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri 09.00 - 21.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.



ŞOK MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ



ŞOK Market Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri 09.00 - 21.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.



MİGROS MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ



Migros marketler normal şartlarda 09.00 ile 22.00 saatleri arasında hizmet veriyor.



Hafta içi: 09.00-22.00



Hafta sonu: 09.00-22.00



AVM'ler için: 10.00-22.00

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