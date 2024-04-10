Haber Tarihi: 10 Nisan 2024 11:12 - Güncelleme Tarihi: 10 Nisan 2024 11:12

Marketler açık mı? BİM, A101, ŞOK, Migros bayramda açık mı?

Ramazan Bayramı'nın ilk günü zincir marketlerin çalışma saatleri de merak konusu oldu. Resmi tatillerde pek çok işletmenin kapalı olması sebebiyle "Bayramda marketler açık mı, kapalı mı?" sorusu gündeme geldi. Alışveriş yapmak için markete gitmek isteyenler Migros, A101, ŞOK, BİM çalışma saatlerini araştırıyor. İşte, 2024 Ramazan Bayramı'nda marketlerin çalışma saatleri ile ilgili detaylar...

Marketler açık mı? BİM, A101, ŞOK, Migros bayramda açık mı?
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Ramazan Bayramı süresince marketlerin açık olup olmayacağı merak edilmeye devam ediyor. A101, BİM, ŞOK, Migros, Carrefour gibi perakende satış yapılan marketlerin bayram süresince açık olup olmayacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki Bayramda marketler açık olacak mı? 

BAYRAMDA MARKETLER AÇIK MI, KAPALI MI OLACAK?

Geçtiğimiz yıllardaki bayramlar dikkate alındığında zincir marketler Ramazan Bayramı'nın 1. günü kapalı olurken; 2. ve 3. günü hizmet vermeye devam etti.

BAYRAMDA MARKETLER KAÇTA AÇILIYOR VE KAPANIYOR?

Ramazan Bayramı bu yıl 10-11-12 Nisan 2024 tarihlerinde idrak edilecek.

Bayramın ilk günü zincir marketlerin bazılarının kapalı olması bekleniyor. Zincir marketlerin hemen hepsinin ise bayramın 2. gününden itibaren müşterilerine yeniden hizmet vermesi bekleniyor. Bu yılki çalışma saatleri için söz konusu marketin müşteri hizmetlerinden net bilgi alınabilir.

A101 MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ

A101 marketler normal şartlarda hafta içi saat 09.00 ile 21.00 saatleri arasında müşteri kabul etmektedir. Bazı ilçelerde marketin çalışma saatleri uzatılarak 22.00'da kapanmaktadır.

BİM MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ

BİM marketler zinciri Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri 09.00 - 21.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

ŞOK MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ

ŞOK Market Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri 09.00 - 21.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

MİGROS MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ

Migros marketler normal şartlarda 09.00 ile 22.00 saatleri arasında hizmet veriyor.

Hafta içi: 09.00-22.00

Hafta sonu: 09.00-22.00

AVM'ler için: 10.00-22.00
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