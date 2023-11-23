Margün Enerji (MAGEN) bedelsiz ne zaman? MAGEN ne zaman bölünecek?

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), yapılan değerlendirmeler neticesinde üç halka açık şirketin bedelsiz sermaye artırımı başvurularını onayladı.SPK haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre onay verilen bedelsizlere ilişkin detaylar şu şekilde:410.000.000 TL mevcut sermayeye sahip Margün Enerji, Kurul'un onayının ardından, 543.140.805 TL'si iç kaynaklardan, 226.859.194 TL'si ise kar payından karşılanmak suretiyle toplam 770.000.000 TL bedelsiz sermaye artırımına gidecek. İşlem sonrası şirketin sermayesi 1.180.000.000 TL'ye yükselecek.