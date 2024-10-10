Manisa Basket, Saban Lee ile çoştu

Manisa Basket, Basketbol Şampiyonlar Ligi ikinci maçında FMP'yi 101-97 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Manisa Basket, Saban Lee ile çoştu
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10 Ekim 2024 01:58
Son güncelleme 10 Ekim 2024 02:01
Basketbol Şampiyonlar Ligi H Grubu 2. haftasında Manisa Basket, deplasmanda Sırbistan temsilcisi FMP'yi 101-97 yendi.

Manisa Basket grupta oynadığı ikinci maçını da kazanırken, Sırp temsilcisi ilk yenilgisi aldı.

İlk maçta UCAM Murcia karşısında 36 sayı atan Manisa Basket'in ABD'li oyuncusu Saban Lee, bu karşılaşmada ise 43 sayı kaydetti.

Salon: Aleksandar Nikolic

Hakemler: Yohan Rosso (Fransa), Gvidas Gedvilas (Litvanya), Marius Ciulin (Romanya)

FMP: Saranovic 8, Stajanovic 7, Novak 11, Lazarevic 9, Kuzmic 6, Rebec 20, Simovic 5, Tasic 25, Gasic 2, Radosalevjevic, Barna 4

Manisa Basket: Pickett 3, Lee 43, Echodas 17, White 6, Yunus Sonsırma 4, Mehmet Yağmur, Leon Apaydın, Ahmet Yılmaz 4, Cengizhan İvedi 3, Besson 21

1. Periyot: 20-17

Devre: 44-48

3. Periyot: 70-69

Beş faulle çıkanlar: 39.27 Novak (FMP), 39.27 Echodas (Manisa Basket)

 

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