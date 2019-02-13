Manchester United - PSG maçı özet ve tüm golleri izle

Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçındailekarşı karşıya geldi.Mücadelenin ilk yarısından gol sesi çıkmadı ve devreye 0-0'lık skorla girildi.Neymar ve Cavani gibi yıldızlarından yoksun şekilde sahada olan Paris Saint-Germain'de 53. dakikada Kimpembe sahaya çıktı ve takımını öne geçirdi.Karşılaşmanın 60. dakikasında ise Kylian Mbappe farkı 2'ye çıkardı. Gollerin asistini yapan isim ise Angel Di Maria oldu.Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Paris Saint-Germain deplasmanda Manchester United'ı 2-0 mağlup etti.Manchester United'da Paul Pogba 89. dakikada 1. sarı karttan kırmızı kart gördü.Rövanş mücadelesi 6 Mart'ta Fransa'da oynanacak.İngiliz ekibi Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde oldukça başarılı günler geçiriyor. Manchester United, Şampiyonlar Ligi'nde de sonuna kadar gitmeyi planlıyor. Paris Saint Germain ise Thomas Tuchel yönetiminde bu sezon büyük bir başarı elde etmeyi hedefliyor.Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Manchester United ile eşleşen Paris Saint-Germain'e Uruguaylı golcüsü Edinson Cavani'den kötü haber geldi. PSG'nin Bordeaux'yu 1-0 yendiği maçta galibiyet golü atan Cavani, ilk yarının sonlarında sakatlanmış ve oyuna devam edememişti. Golcü oyuncunun Manchester United ile oynanacak ilk maçta sahalarda olmayacağı açıklandı.PSG Teknik Direktörü Thomas Tuchel, ''Cavani için iyi haberlerim yok. Manchester United'a karşı oynayamacak.'' sözlerini kullandı. Uruguaylı forvetin, rövanş maçına yetiştirilmesi için çalışmalara başlandı.12 Şubat tarihinde Old Trafford'da Manchester United ile karşılaşacak olan PSG'de takımın bir diğer yıldızı Neymar da sakatlığı nedeniyle zorlu maçta oynayamayacak. Neymar'ın rövanş maçına da yetişemeyeceği açıklanmıştı.De Gea, Young, Lindelöf, Bailly, Shaw, Herrera, Matic, Pogba, Lingard, Martial, RashfordBuffon, Kehrer, Thiago Silva, Kimpembe, Bernat, Marquinhos, Verratti, Daniel Alves, Draxler, Di Maria, Mbappe