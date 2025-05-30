Manchester United'da Bruno Fernandes'e veda ihtimali!

Manchester United forması giyen Bruno Fernandes, bu yaz takımdan ayrılabilir.The Athletic'te yer alan habere göre, Portekizli yıldız, Al Hilal'den gelen teklife sıcak bakıyor.Al Hilal, Bruno Fernandes'e 4 yıllık sözleşme ile birlikte yıllık 25 milyon euro teklif etti. Bruno Fernandes'in bu teklifi değerlendirmeye aldığı belirtildi.Suudi Arabistan temsilcisi, 30 yaşındaki futbolcunun bonservisi için de Manchester United'a 95 milyon euro'luk teklif sundu.Manchester United'da geride kalan sezonda 57 maçta süre bulan Bruno Fernandes, 19 gol attı ve 20 asist yaptı.Güncel piyasa değeri 55 milyon euro olarak gösterilen deneyimli yıldızın Manchester United ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.