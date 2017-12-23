Manchester City Bournemouth maçı CANLI hangi kanalda saat kaçta?

Manchester City-Bournemouth maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak sorularının yanıtını arayanlar bu habere dikkat. Manchester City-Bournemouth maçının tarihi, saati, kanalı belli oldu. İşte detaylar...

23 Aralık 2017 03:20
Manchester City Bournemouth maçı CANLI hangi kanalda saat kaçta?
Manchester City-Bournemouth maçı hangi kanalda, hangi gün ve hangi saatte sorularının yanıtı netleşti. Premier Ligi'nin 19. haftasında Manchester City-Bournemouth karşı karşıya gelecek.

MANCHESTER CITY-BOURNEMOUTH MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA? | İngiltere Premier Ligi'nde heyecan başladı. Ligin 19. haftasında oynanacak Manchester City-Bournemouth maçı naklen yayınlanacak.

23 Aralık Cumartesi günü saat 18.00'de oynanacak maç S Spor'tan canlı olarak yayınlanacak.

Manchester City-Bournemouth maçı 23 Aralık Cumartesi günü saat 18.00'den itibaren S Sport ekranlarından futbolseverler ile buluşacak.


Genel Bilgiler

- İngiltere Premier Ligi 2017/2018 Sezonu 19. Hafta mücadelesinde, 52 puan 44 averaj ile lider durumda bulunan Manchester City, 16 puan -9 averaj ile 16. sırada yer alan AFC Bournemouth ile karşı karşıya geliyor.

- Ev sahibi takımda John Stones, Benjamin Mendy, misafir takımda ise Tyrone Mings, Brad Smith sakatlıkları nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecekler.

- 55.097 kişi kapasiteli Etihad Stadium Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Mike Jones yönetecek.

Ev Sahibi

- Kendi sahasında oynadığı son 9 maçın tamamında gol atma başarısı gösterdi.

- 17 maçla en fazla galibiyet alan takım.

- 56 golle en fazla gol atan takımı.

- 12 golle en az gol yiyen 3 takımından biri.

- En fazla asist yapan oyuncular: David Silva (8), Leroy Sane (8).

- Hakem Mike Jones yönetiminde çıktığı 19 maçta 15 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti.

Konuk Ekip

- En golcü oyuncusu 3 golü bulunan Callum Wilson.

- Hakem Mike Jones yönetiminde çıktığı 8 maçta 3 galibiyet, 5 mağlubiyet elde etti.

Son Karşılaşmalar

- Manchester City 5 maçı da kazanan taraf oldu.

- Manchester City 17 gol atarken, AFC Bournemouth 2 golle karşılık verdi.

- 1 maç 2,5 gol altında, 4 maç 2,5 gol üstünde tamamlandı.

- 2 maçta karşılıklı gol olurken, 3 maçta taraflardan en fazla biri gol atma başarısı gösterdi.

- 3 maç 4-6 gol aralığında tamamlandı.

- Manchester City 4 ve AFC Bournemouth 1 maçta ilk golü atan taraf oldular.


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