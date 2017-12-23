Manchester City Bournemouth maçı CANLI hangi kanalda saat kaçta?

. Ligin 19. haftasında oynanacak Manchester City-Bournemouth maçı naklen yayınlanacak.23 Aralık Cumartesi günü saat 18.00'de oynanacak maç S Spor'tan canlı olarak yayınlanacakManchester City-Bournemouth maçı 23 Aralık Cumartesi günü saat 18.00'den itibaren S Sport ekranlarından futbolseverler ile buluşacak.- İngiltere Premier Ligi 2017/2018 Sezonu 19. Hafta mücadelesinde, 52 puan 44 averaj ile lider durumda bulunan Manchester City, 16 puan -9 averaj ile 16. sırada yer alan AFC Bournemouth ile karşı karşıya geliyor.- Ev sahibi takımda John Stones, Benjamin Mendy, misafir takımda ise Tyrone Mings, Brad Smith sakatlıkları nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecekler.- 55.097 kişi kapasiteli Etihad Stadium Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Mike Jones yönetecek.- Kendi sahasında oynadığı son 9 maçın tamamında gol atma başarısı gösterdi.- 17 maçla en fazla galibiyet alan takım.- 56 golle en fazla gol atan takımı.- 12 golle en az gol yiyen 3 takımından biri.- En fazla asist yapan oyuncular: David Silva (8), Leroy Sane (8).- Hakem Mike Jones yönetiminde çıktığı 19 maçta 15 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti.- En golcü oyuncusu 3 golü bulunan Callum Wilson.- Hakem Mike Jones yönetiminde çıktığı 8 maçta 3 galibiyet, 5 mağlubiyet elde etti.- Manchester City 5 maçı da kazanan taraf oldu.- Manchester City 17 gol atarken, AFC Bournemouth 2 golle karşılık verdi.- 1 maç 2,5 gol altında, 4 maç 2,5 gol üstünde tamamlandı.- 2 maçta karşılıklı gol olurken, 3 maçta taraflardan en fazla biri gol atma başarısı gösterdi.- 3 maç 4-6 gol aralığında tamamlandı.- Manchester City 4 ve AFC Bournemouth 1 maçta ilk golü atan taraf oldular.