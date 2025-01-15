Manchester City, 90+2'de yıkıldı

Premier Lig'in 21. haftasında Manchester City deplasmanda Brentford ile 2-2 berabere kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Manchester City, 90+2'de yıkıldı
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15 Ocak 2025 00:35
Premier Lig'in 21. haftasında Pep Guardiola'nın ekibi Manchester City deplasmanda Thomas Frank'in yönetimindeki Brentford ile 2-2 berabere kaldı.

G-Tech Community Stadyumu'nda oynanan maçta Manchester City'nin gollerini 66. ve 78. dakikalarda Phil Foden kaydetti.

Brentford'un ilk golünü ise 82. dakikada Yoane Wissa kaydetti. Wissa, 36 gol ile Brentford tarihinin Premier Lig'deki en golcü oyuncusu oldu.

Brentford'a beraberliği getiren golü ise 90+2'de Christian Nörgaard kaydetti.

Bu sonuçla birlikte  Manchester City, puanını 35'e yükseltti. Brentford ise 28 puana ulaştı.

Ligin bir sonraki maç haftasında Manchester City deplasmanda Ipswich Town'a konuk olurken, Brentford sahasında Liverpool'u ağırlayacak.

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