Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Jack Wilshere'nin, West Ham United ile bugün 3 yıllık sözleşme imzalayacağı öne sürüldü.
İngiliz basınında yer alan haberlere göre; Jack Wilshere, daha az kazanacak olmasına rağmen West Ham United'ın 3 yıllık teklifini kabul etti. Bugün Wilshere'nin West Ham United'ın sağlık kontrollerinden geçeceği ve ardından imzaların atılacağı belirtildi.
Jack Wilshere'nin transferinin bugün resmileşeceği ve kulüp tarafından duyurulacağı ifade edildi.
F.BAHÇE'NİN TEKLİFİ NEREDEYSE 2 KATIYDI
Pellegrini, geçen sezon 4.7 milyon Euro brüt ücret kazanan Wilshere'ye, 4.25 milyon Euro brüt ücret önerdi. Vergi yasalarına göre %45 gelir vergisi ödeyecek olan Wilshere'nin elinde net olarak 2.33 milyon euro kalacak. West Ham United'ın net 2.33 milyon Euro'luk maaş teklifine karşılık, Fenerbahçe'nin net 4 milyon Euro önermesine rağmen, oyuncunun tercihinin Doğu Londra kulübü olduğu kaydedildi.
İNGİLTERE'DEN OLAY ANALİZ: "APTAL İNGİLİZ KULÜPLERİ"
Fenerbahçe ile West Ham United arasında Jack Wilshere'ın transferi için büyük çekişme yaşanırken, İngiliz gazeteci Martin Samuel'den ilginç bir değerlendirme geldi.
Daily Mail'e yazan spor yazarı ve gazeteci Martin Samuel, İngiliz kulüplerinin yaz transfer sezonunun kapanış tarihini 9 Ağustos'a çekmesini ilginç bir dille eleştirirken, Fenerbahçe ve Wilshere'dan örnekler verdi.
Martin Samuel, Wilshere'ın Fenerbahçe'den çok iyi bir teklif aldığını da belirtirken, transfer döneminin kısa olması nedeniyle West Ham'ın daha aceleci davranmak zorunda kalacağını dile getirdi.
İşte Martin Samuel'in İngiltere'deki transfer dönemini eleştirdiği yazısından Fenerbahçe - West Ham - Jac Wilshere bölümleri...
''Jack Wilshere'ı West Ham ve Fenerbahçe istiyor. Fenerbahçe'nin bu transferi tamamlayacak 56 günü var, West Ham'ın ise sadece 34. Çok akıllıca bir hamleydi, değil mi?''
''İngiltere'de transfer sezonu Avrupa'nın diğer liglerine göre bu sezon erken kapanacak, 9 Ağustos'ta. Şimdi Premier League'deki kulüpler bu aptalca kararın bedelini ödüyor. Kulüpler, oyuncular ve menajerler zaman daraldıkça panik havasını hissedecekler. Vahşi Batı gibi kaos olacak.''
''Bu sorunu çözebilirlerdi ama oylamada bunu yapmadılar. Tamamen keyfi bir şekilde tarihi öne çektiler. Şimdi de sonuçları nedeniyle endişeliler. West Ham'ın sahibi David Gold da oylamada bu karar lehine oy kullandı. O yüzden şimdi ses çıkaramıyor. Fenerbahçe'nin Wilshere'a teklifi oldukça yüksek. Türkiye'de oynaması için çok para teklif edildi. Muhtemelen bu West Ham'ın ödeyebileceğinden daha da fazla. Wilshere'ın seçenekleri ne? Bekleyebilir.''
''Fenerbahçe'nin de zamanı çok, onlar da bekleyebilir. Wilshere onların teklifini reddetse bile, yerine başka birini bulmak için önlerinde çok uzun bir zaman var. Burada aceleci olması gereken taraf West Ham.''
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İngiliz basınında yer alan haberlere göre; Jack Wilshere, daha az kazanacak olmasına rağmen West Ham United'ın 3 yıllık teklifini kabul etti. Bugün Wilshere'nin West Ham United'ın sağlık kontrollerinden geçeceği ve ardından imzaların atılacağı belirtildi.
Jack Wilshere'nin transferinin bugün resmileşeceği ve kulüp tarafından duyurulacağı ifade edildi.
F.BAHÇE'NİN TEKLİFİ NEREDEYSE 2 KATIYDI
Pellegrini, geçen sezon 4.7 milyon Euro brüt ücret kazanan Wilshere'ye, 4.25 milyon Euro brüt ücret önerdi. Vergi yasalarına göre %45 gelir vergisi ödeyecek olan Wilshere'nin elinde net olarak 2.33 milyon euro kalacak. West Ham United'ın net 2.33 milyon Euro'luk maaş teklifine karşılık, Fenerbahçe'nin net 4 milyon Euro önermesine rağmen, oyuncunun tercihinin Doğu Londra kulübü olduğu kaydedildi.
İNGİLTERE'DEN OLAY ANALİZ: "APTAL İNGİLİZ KULÜPLERİ"
Fenerbahçe ile West Ham United arasında Jack Wilshere'ın transferi için büyük çekişme yaşanırken, İngiliz gazeteci Martin Samuel'den ilginç bir değerlendirme geldi.
Daily Mail'e yazan spor yazarı ve gazeteci Martin Samuel, İngiliz kulüplerinin yaz transfer sezonunun kapanış tarihini 9 Ağustos'a çekmesini ilginç bir dille eleştirirken, Fenerbahçe ve Wilshere'dan örnekler verdi.
Martin Samuel, Wilshere'ın Fenerbahçe'den çok iyi bir teklif aldığını da belirtirken, transfer döneminin kısa olması nedeniyle West Ham'ın daha aceleci davranmak zorunda kalacağını dile getirdi.
İşte Martin Samuel'in İngiltere'deki transfer dönemini eleştirdiği yazısından Fenerbahçe - West Ham - Jac Wilshere bölümleri...
''Jack Wilshere'ı West Ham ve Fenerbahçe istiyor. Fenerbahçe'nin bu transferi tamamlayacak 56 günü var, West Ham'ın ise sadece 34. Çok akıllıca bir hamleydi, değil mi?''
''İngiltere'de transfer sezonu Avrupa'nın diğer liglerine göre bu sezon erken kapanacak, 9 Ağustos'ta. Şimdi Premier League'deki kulüpler bu aptalca kararın bedelini ödüyor. Kulüpler, oyuncular ve menajerler zaman daraldıkça panik havasını hissedecekler. Vahşi Batı gibi kaos olacak.''
''Bu sorunu çözebilirlerdi ama oylamada bunu yapmadılar. Tamamen keyfi bir şekilde tarihi öne çektiler. Şimdi de sonuçları nedeniyle endişeliler. West Ham'ın sahibi David Gold da oylamada bu karar lehine oy kullandı. O yüzden şimdi ses çıkaramıyor. Fenerbahçe'nin Wilshere'a teklifi oldukça yüksek. Türkiye'de oynaması için çok para teklif edildi. Muhtemelen bu West Ham'ın ödeyebileceğinden daha da fazla. Wilshere'ın seçenekleri ne? Bekleyebilir.''
''Fenerbahçe'nin de zamanı çok, onlar da bekleyebilir. Wilshere onların teklifini reddetse bile, yerine başka birini bulmak için önlerinde çok uzun bir zaman var. Burada aceleci olması gereken taraf West Ham.''
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın