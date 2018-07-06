F.BAHÇE'NİN TEKLİFİ NEREDEYSE 2 KATIYDI

İNGİLTERE'DEN OLAY ANALİZ: "APTAL İNGİLİZ KULÜPLERİ"

Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Jack Wilshere'nin, West Ham United ile bugün 3 yıllık sözleşme imzalayacağı öne sürüldü.İngiliz basınında yer alan haberlere göre;Bugünifade edildi.Pellegrini, geçen sezon 4.7 milyon Euro brüt ücret kazanan Wilshere'ye, 4.25 milyon Euro brüt ücret önerdi. Vergi yasalarına göre %45 gelir vergisi ödeyecek olan Wilshere'nin elinde net olarak 2.33 milyon euro kalacak. West Ham United'ın net 2.33 milyon Euro'luk maaş teklifine karşılık, Fenerbahçe'nin net 4 milyon Euro önermesine rağmen, oyuncunun tercihinin Doğu Londra kulübü olduğu kaydedildi.ilearasında'ın transferi için büyük çekişme yaşanırken, İngiliz gazeteci'den ilginç bir değerlendirme geldi.Daily Mail'e yazan spor yazarı ve gazeteci Martin Samuel, İngiliz kulüplerinin yaz transfer sezonunun kapanış tarihini 9 Ağustos'a çekmesini ilginç bir dille eleştirirken,ve'dan örnekler verdi.Martin Samuel, Wilshere'ın Fenerbahçe'den çok iyi bir teklif aldığını da belirtirken, transfer döneminin kısa olması nedeniyle West Ham'ın daha aceleci davranmak zorunda kalacağını dile getirdi.''Jack Wilshere'ı West Ham ve Fenerbahçe istiyor.Çok akıllıca bir hamleydi, değil mi?''''İngiltere'de transfer sezonu Avrupa'nın diğer liglerine göre bu sezon erken kapanacak, 9 Ağustos'ta.Kulüpler, oyuncular ve menajerler zaman daraldıkça panik havasını hissedecekler.''Bu sorunu çözebilirlerdi ama oylamada bunu yapmadılar. Tamamen keyfi bir şekilde tarihi öne çektiler. Şimdi de sonuçları nedeniyle endişeliler.