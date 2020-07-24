Liverpoollu Fabinho'nun evi soyuldu

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'da forma giyen Fabinho'nun evi, şampiyonluk kutlamaları sırasında soyuldu.



Merseyside polisinden yapılan açıklamada, takımının şampiyonluğunu kutladığı sırada 26 yaşındaki Brezilyalı futbolcunun evine giren hırsızların mücevherleri ve garajdaki otomobili çaldıkları kaydedildi.



Otomobilin daha sonra Wigan bölgesinde terk edilmiş halde bulunduğunun belirtildiği açıklamada, soruşturmanın devam ettiği aktarıldı.



Premier Lig'de 30 yıl sonra şampiyonluğa uzanan Liverpool, çarşamba günü Chelsea ile oynadığı ve 5-3 kazandığı maçın ardından Anfield Stadı'nda düzenlenen törenle kupasını almıştı.



