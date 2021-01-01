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LeBron'un uzun vadeli hedefi, oğluyla NBA'de oynamak!

Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James, oğlu Bronny ile NBA'de oynamanın, uzun vadeli hedeflerinden biri olduğunu söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Instagram
Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James, oğlu Bronny ile NBA'de oynamanın, uzun vadeli hedeflerinden biri olduğunu söyledi.

LeBron, Lakers Daily'ye verdiği demeçte, uzun vadeli hedefinin Bronny ile NBA'de oynamak olduğunu belirtti:

"Kesinlikle hedeflerimden biri ama bu uzun vadeli bir hedef. Oğlum şu anda lisede ve gençliğinin tadını çıkarıyor. Ama özgeçmişime bunu eklemek oldukça güzel olurdu."

LeBron, 2022-23 sezonunun sonuna kadar Lakers ile sözleşme altında ve Bronny James ise, 2023 yazında NBA'de oynamak için uygun duruma gelecek.


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