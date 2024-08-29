Haber Tarihi: 29 Ağustos 2024 11:23 - Güncelleme Tarihi: 29 Ağustos 2024 11:23

KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2024-2025 KYK yurt başvuru sonuçları

2024-2025 Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurt başvuruları, 20-24 Ağustos tarihleri arasında alındı. Başvuru süreci ardından gözler sonuç duyurusuna çevrildi. Peki, KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2024-2025 KYK yurt başvuru sonuçları
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yükseköğrenim öğrenci yurtları başvuru sonuçları ardından Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurt başvuru sonuçlarında son durum merak ediliyor. 2024-2025 Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurt başvuruları, 20-24 Ağustos tarihleri arasında alınmıştı.

KYK YURT BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Geçtiğimiz yıl sonuçlar 13 Eylül'de açıklanmıştı. Bu yıl da benzer şekilde KYK yurt sonuçlarının Eylül ayının ortalarında açıklanması bekleniyor.

KYK YURT SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLECEK?

Değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından KYK yurt başvuru sonuçları e-Devlet üzerinden erişime açılacak. Sonuçlar "Gençlik ve Spor Bakanlığı Yurt Başvuru Sonucu Sorgulama" ekranı üzerinden ilan edilecek.

GSB YURT BAŞVURU SONUÇLARI SORGULAMA

Adaylar, T.C Kimlik Numaraları ve şifreleri ile e-Devlet sistemine giriş yaparak sonuçlarına erişebilecek.
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