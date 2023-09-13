KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı mı 2023: Son dakika KYK sonuçları ne zaman açıklanır?

KYK yurt yerleştirme sonuçları için yüz binlerce öğrenci meraklı bir şekilde sonuçların erişime açılmasını bekliyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Kredi ve Yurtlar Kurumu işbirliği ile üniversite eğitimi alacak öğrencilere barınma desteği sağlanacak. Başvuru işlemleri 29 Ağustos'ta başlarken adaylar son başvurularını 2 Eylül tarihine kadar tamamladı. KYK yurt değerlendirme işlemleri 12 farklı devlet kurumundan alınan bilgiler eşliğinde gerçekleştiriliyor. Farklı kriterler göz önünde bulundurulurken öğrencinin ekonomik durumu, eğitim alacağı şehir vb. dikkate alınıyor. KYK yurt başvuru sonuçları e-Devlet üzerinden paylaşılacak. Adaylar T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile sisteme giriş yaparak sağ üst bölümde bulunan arama çubuğuna "Gençlik ve Spor Bakanlığı" ve "Yurt Başvuru Sonucu" yazarak sorgulama işlemi yapabilecek. Sonuç ekranında üç farklı alternatif yer alacak. "KYK yurt kazandınız" ibaresi veya "Yedek Yurt Kazandınız" ifadesi sonuç ekranında görüntülenebilecek. Peki KYK yurt başvuru sonuçları erişime açıldı mı? KYK yurt sonucu nasıl sorgulanır? İşte, 2023-2024 KYK yurt başvuru sonuçları sorgulama ekranıKYK yurt başvuru işlemleri 2 Eylül'de tamamlandı. Başvuru işlemleri sona erdikten sonra ön lisans ve lisans öğrencilerinin değerlendirme süreci başladı. KYK yurt başvuruları değerlendirilirken devlet kurumlarından alınan bilgiler ve öğrencilerin başvuru esnasında beyan ettiği bilgiler dikkate alınıyor.Öğrencinin ekonomik durumu, eğitim aldığı şehir, burs vb. gibi kriterler dikkate alınarak yurt değerlendirme işlemleri tamamlanıyor.KYK yurt başvurularının tamamlanmasının üzerinden 12 gün geçti. Gençlik ve Spor Bakanlığı sonuçların erişime açılacağı tarihe ilişkin bir bilgilendirme yapmadı. Geçtiğimiz dönem değerlendirme işlemleri 10 gün içerisinde açıklanmıştı.KYK yurt 2023-2024 yerleştirme sonucunun en geç bu hafta içerisinde açıklanması bekleniyor. Resmi duyuru geldiğinde haberimizde yer alacaktır."KYK yurt yerleştirme sonuçları açıklandı" duyurusu geldikten sonra adaylar e-Devlet üzerinden sorgulama işlemi yapabilecek. e-Devlet'e T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle giriş yapan adaylar sağ üst bölümde bulunan arama metni yerine " Gençlik ve Spor Bakanlığı" Kredi ve Yurtlar Kurumu veya Yurt Başvuru Sonucu yazarak sonuç sorgulama işlemi yapabilecek.Sonuç ekranında " Yurt Kazandınız " ifadesi yer alanlar devlet yurdunda konaklamaya hak kazanacak. " Yedek Yurt Kazandınız" ifadesi ile karşılaşanlar ise kayıt dönemi sonrası yerleştirmeleri bekleyecek.KYK yurt sonuçları sorgulama ekranında adaylara ilişkin şu bilgiler yer alacak;CinsiyetT.C. Kimlik NumarasıAdıSoyadıDurumuYurt İliYurt AdıYurt AdresiKredi ve Yurtlar Kurumu ile Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından öğrencilere sadece yurt desteği sağlanmıyor. Ayrıca ihtiyaç sahibi öğrenciler için KYK burs ve öğrenim kredisi veriliyor. Henüz 2023-2024 eğitim öğretim yılında KYK burs başvuru işlemleri başlamadı. Başvuruların en geç Ekim ayına kadar alınması bekleniyor.Yurda ilk defa yerleştirilen öğrencilerin ödemesi gereken ücrete ilk kayıt ücreti denir. Bu ücretin içerisinde gün bazında yatak ücreti ve güvence bedeli ücreti bulunmaktadır. Bu ücret öğrencinin yerleştirildiği yurda ve yerleştirme tarihine göre farklılık gösterir. İlgili banka ATM'lerinde veya GSB Yurt ve Kredi Ödemeleri ekranında yer alan tutar otomatik olarak görülmektedir.