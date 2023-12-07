Haber Tarihi: 07 Aralık 2023 14:03 - Güncelleme Tarihi: 07 Aralık 2023 14:03

KYK aralık ayı burs ne zaman yatacak TC'ye göre? 2023

KYK aralık ayı bursu ne zaman yatacak TC'ye göre? (2023-2024) sorusu hak kazanan adaylar tarafından sorgulanıyor. Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından öğrencilerin eğitim hayatlarına katkı sağlaması için verilen KYK bursları için ödeme tarihleri araştırılıyor. Ekim, kasım ve aralık ayı toplu para ödemelerinin ne zaman yapılacağını merak eden öğrenciler gözlerini yapılacak açıklamaya çevirdi. Peki, Burslar ne zaman yatacak? 2023-2024 KYK ilk burs ve krediler ne zaman yatar?

KYK aralık ayı burs ne zaman yatacak TC'ye göre? 2023
Abone Ol
KYK burs ne zaman yatacak TC'ye göre? (2023-2024) KYK burs ücretleri için ödeme tarihleri, KYK bursu almaya hak kazanan binlerce öğrenci tarafından merakla araştırılıyor. İlk defa burs almaya hak kazanan öğrenciler tarafından merak edilen ödeme tarihleri belli oldu. Peki, Burslar ne zaman yatacak? 2023-2024 KYK ilk burs ve krediler ne zaman yatar?
KYK BURSLARI NE ZAMAN YATACAK?

İlk defa burs/kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı itibarıyla normal öğrenim süresince ödeme yapılmaktadır. Bu öğrencilere, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6 ve 10'uncu günleri arasında ödeme yapılmaktadır.

Buna göre; 6 Aralık tarihinde KYK bursu almaya hak kazanan öğrencilerin hesaplarına burslar yatırılmaya başlayacak.

BURS ÖDEMELERİ HANGİ BANKADAN YAPILACAK?

Öğrenciler, kendilerine verilen şifrelerle internet üzerinden kredi ve burslarının yatırılacağı Ziraat Bankası şubelerini de öğrenebilirler.

Ayrıca öğrenciler bankamatik kartlarını da bankadan temin edecekler.

KYK ÖN LİSANS BURSU, KREDİSİ NE KADAR, KAÇ TL?


KYK Ön Lisans Kredisi/Bursu: 2.000 TL

KYK Lisans Kredisi/Bursu: 2.000 TL

KYK Yüksek Lisans Kredisi/Bursu: .4000 TL

KYK Doktora Kredisi/Bursu: 6.000 TL
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU


KYK 3 AYLIK TOPLU ÖDEMELER NE ZAMAN YAPILACAK?

KYK tarafından ekim, kasım ve aralık ayları için 3 aylık toplu burs ödemelerinin ne zaman hesaplara yatacağı merak ediliyor.

Geçtiğimiz yıllar baz alındığında Aralık ayı içerisinde hesaplara yatan toplu ödemelerin bu yıl da Aralık veya Ocak ayında hesaplara yatması bekleniyor.

KYK BURSU NEREYE, HANGİ KARTA VE HESABA YATIYOR?

Burs ödeme işlemleri Ziraat Bankası aracılığıyla öğrenci hesaplarına yatırılıyor. Öğrenciler yatan bursları ise Ziraat Genç Bank Kart aracılığıyla ATM'lerden çekebiliyor.

KYK burs ve kredi ödemeleri Ziraat Bankası aracılığıyla hesaplara yatırılacak. Burs ve kredilerinin hesaplarına yatıp yatmadığını kontrol etmek isteyen öğrenciler telefonlarının mobil marketlerinden Ziraat Bankası uygulamasını telefonlarına indirmelidir.

Ziraat Bankası uygulamasını telefonlarına kuran öğrenciler ardından T.C. kimlik numarası ve hesap bilgileri ile sisteme giriş yaparak mevcut bakiyeleri üzerinden veya son işlemler üzerinden sorgulama yapabilir.

Mobil bankacılık şifresini bilmeyenler Ziraat Bankası müşteri hizmetlerini 0850 258 00 00 numarasından arayarak gerekli bilgileri edinebilirler. Ayrıca bakiye buradan mevcut bakiye sorgulama işlemi yaparak bursların yatıp yatmadığını öğrenebilirler.

 
Haber ile daha fazlasına ulaşın:
KYK
Gündem

Diğer Haberler

Beşiktaş'ta 4 eksik 1 şüpheli! Beşiktaş Beşiktaş'ta 4 eksik 1 şüpheli!
Fenerbahçe'de Joshua King gelişmesi! Fenerbahçe Fenerbahçe'de Joshua King gelişmesi!
Süper Lig'de 15. hafta heyecanı tek maçla başlayacak Galatasaray Süper Lig'de 15. hafta heyecanı tek maçla başlayacak
Galatasaray ile Adana Demirspor 39. randevuda Galatasaray Galatasaray ile Adana Demirspor 39. randevuda
Galatasaray'da Adana Demirspor öncesi 3 futbolcu sınırda! Galatasaray Galatasaray'da Adana Demirspor öncesi 3 futbolcu sınırda!
Beşiktaş'ta Chamberlain vites yükseltti Beşiktaş Beşiktaş'ta Chamberlain vites yükseltti
Felipe Melo, oğluyla aynı takımda oynayacak! Galatasaray Felipe Melo, oğluyla aynı takımda oynayacak!
Fenerbahçe'de İsmail Yüksek Ada ekiplerinin radarında! Fenerbahçe Fenerbahçe'de İsmail Yüksek Ada ekiplerinin radarında!
Şenol Güneş: 'Azerbaycan'dan teklif geldi!' Trendyol Süper Lig Şenol Güneş: "Azerbaycan'dan teklif geldi!"
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Galatasaray'da Halil Dervişoğlu kararı!
2
Manchester City çöküşte! Villa Park'ta 10 yıl sonra kayıp!
3
Galatasaray Divan Kurulu'nda talep: "Üyeliği askıya alınsın"
4
Okan Buruk'tan stoper kararı!
5
Galatasaray'da son maçına çıkabilir!
6
Fenerbahçe'den Szymanski için transfer kararı
7
Adana Demirspor'un Fenerbahçe'den iki hedefi!

SON HABERLER

yukarı ok