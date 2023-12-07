KYK aralık ayı burs ne zaman yatacak TC'ye göre? 2023

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

Burs ödeme işlemleri Ziraat Bankası aracılığıyla öğrenci hesaplarına yatırılıyor. Öğrenciler yatan bursları ise Ziraat Genç Bank Kart aracılığıyla ATM'lerden çekebiliyor.

KYK burs ve kredi ödemeleri Ziraat Bankası aracılığıyla hesaplara yatırılacak. Burs ve kredilerinin hesaplarına yatıp yatmadığını kontrol etmek isteyen öğrenciler telefonlarının mobil marketlerinden Ziraat Bankası uygulamasını telefonlarına indirmelidir.

Ziraat Bankası uygulamasını telefonlarına kuran öğrenciler ardından T.C. kimlik numarası ve hesap bilgileri ile sisteme giriş yaparak mevcut bakiyeleri üzerinden veya son işlemler üzerinden sorgulama yapabilir.

Mobil bankacılık şifresini bilmeyenler Ziraat Bankası müşteri hizmetlerini 0850 258 00 00 numarasından arayarak gerekli bilgileri edinebilirler. Ayrıca bakiye buradan mevcut bakiye sorgulama işlemi yaparak bursların yatıp yatmadığını öğrenebilirler.

KYK burs ne zaman yatacak TC'ye göre? (2023-2024) KYK burs ücretleri için ödeme tarihleri, KYK bursu almaya hak kazanan binlerce öğrenci tarafından merakla araştırılıyor. İlk defa burs almaya hak kazanan öğrenciler tarafından merak edilen ödeme tarihleri belli oldu. Peki, Burslar ne zaman yatacak? 2023-2024 KYK ilk burs ve krediler ne zaman yatar?İlk defa burs/kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı itibarıyla normal öğrenim süresince ödeme yapılmaktadır. Bu öğrencilere, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6 ve 10'uncu günleri arasında ödeme yapılmaktadır.Buna göre; 6 Aralık tarihinde KYK bursu almaya hak kazanan öğrencilerin hesaplarına burslar yatırılmaya başlayacak.Öğrenciler, kendilerine verilen şifrelerle internet üzerinden kredi ve burslarının yatırılacağı Ziraat Bankası şubelerini de öğrenebilirler.Ayrıca öğrenciler bankamatik kartlarını da bankadan temin edecekler.KYK Ön Lisans Kredisi/Bursu: 2.000 TLKYK Lisans Kredisi/Bursu: 2.000 TLKYK Yüksek Lisans Kredisi/Bursu: .4000 TLKYK Doktora Kredisi/Bursu: 6.000 TLKYK tarafından ekim, kasım ve aralık ayları için 3 aylık toplu burs ödemelerinin ne zaman hesaplara yatacağı merak ediliyor.Geçtiğimiz yıllar baz alındığında Aralık ayı içerisinde hesaplara yatan toplu ödemelerin bu yıl da Aralık veya Ocak ayında hesaplara yatması bekleniyor.