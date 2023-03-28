Kurban Bayramı ne zaman? 2023 kurban bayramı tatili kaç gün kaldı?

Kurban Bayramı araştırmaları şimdiden hız kazanmaya başladı. Kurban Bayramı ibadetlerini gerçekleştirmenin yanında tatil planları yapmak isteyen vatandaşlar, 2023 Kurban Bayramı tarihi ne zaman merak ediyorlar. İşte Diyanet bigisiyle Kurban Bayramı tarihi 2023 .
KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN 2023?
Kurban Bayramı 2023 yılında 28 Haziran Çarşamba günü idrak edilecek. 27 Haziran Salı günü Arefe günü, 28 Haziran Çarşamba günü ise Kurban Bayramı'nın 1. Günü olarak kutlanacak. Kurban Bayramı, 1 Temmuz Cumartesi günü sona erecek. KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?
2023 Kurban Bayramı 1. günü çarşamba gününe denk geliyor. Salı günü ise arefe günü idrak kutlanacak. Bu sebeple de bayram tatilinin 9 güne uzatılabileceği ile ilgili beklentiler yükseklik gösteriyor. Konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. 2023 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ
23 Ocak 2023 Pazartesi Üç Ayların Başlangıcı
26 Ocak 2023 Perşembe Regaib Kandili
17 Şubat 2023 Cuma Mirac Kandili
06 Mart 2023 Pazartesi Berat Kandili
23 Mart 2023 Perşembe Ramazan Başlangıcı
17 Nisan 2023 Pazartesi Kadir Gecesi
21-23 Nisan 2023 Ramazan Bayramı
28 Haziran- 1 Temmuz 2023 Kurban Bayramı
19 Temmuz 2023 Çarşamba Hicri Yılbaşı
28 Temmuz 2023 Cuma Aşure Günü
26 Eylül 2023 Salı Mevlid Kandili
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