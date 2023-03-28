Haber Tarihi: 28 Mart 2023 09:55 - Güncelleme Tarihi: 28 Mart 2023 09:55

Kurban Bayramı ne zaman? 2023 kurban bayramı tatili kaç gün kaldı?

Resmi ve dini bayramlarda tatil takvimleri merak ediliyor. En uzun resmi tatili olan Kurban Bayramı da hazırlıkların yapılması açısından şimdiden araştırma konusu. Peki Kurban Bayramı 2023 ne zaman? Diyanet açıklaması ile Kurban Bayramı tarihi 2023 .

Kurban Bayramı ne zaman? 2023 kurban bayramı tatili kaç gün kaldı?
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Kurban Bayramı araştırmaları şimdiden hız kazanmaya başladı. Kurban Bayramı ibadetlerini gerçekleştirmenin yanında tatil planları yapmak isteyen vatandaşlar, 2023 Kurban Bayramı tarihi ne zaman merak ediyorlar. İşte Diyanet bigisiyle Kurban Bayramı tarihi 2023 .
KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN 2023?


Kurban Bayramı 2023 yılında 28 Haziran Çarşamba günü idrak edilecek. 27 Haziran Salı günü Arefe günü, 28 Haziran Çarşamba günü ise Kurban Bayramı'nın 1. Günü olarak kutlanacak. Kurban Bayramı, 1 Temmuz Cumartesi günü sona erecek.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

2023 Kurban Bayramı 1. günü çarşamba gününe denk geliyor. Salı günü ise arefe günü idrak kutlanacak. Bu sebeple de bayram tatilinin 9 güne uzatılabileceği ile ilgili beklentiler yükseklik gösteriyor. Konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

2023 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

23 Ocak 2023 Pazartesi Üç Ayların Başlangıcı

26 Ocak 2023 Perşembe Regaib Kandili

17 Şubat 2023 Cuma Mirac Kandili


06 Mart 2023 Pazartesi Berat Kandili

23 Mart 2023 Perşembe Ramazan Başlangıcı

17 Nisan 2023 Pazartesi Kadir Gecesi

21-23 Nisan 2023 Ramazan Bayramı

28 Haziran- 1 Temmuz 2023 Kurban Bayramı

19 Temmuz 2023 Çarşamba Hicri Yılbaşı

28 Temmuz 2023 Cuma Aşure Günü

26 Eylül 2023 Salı Mevlid Kandili

 
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