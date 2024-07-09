Haber Tarihi: 09 Temmuz 2024 11:59 - Güncelleme Tarihi: 09 Temmuz 2024 11:59

Kuaförler pazar günü kapalı mı, açık mı? 2024

Kuaförlerin kapalı olacağı günler, hem saç kesimine gidecek müşteriler hemde kuaförlerin gündeminde yer almaya başladı. Hafta sonu izninde kuaförlere gidecek olan vatandaşlar, kuaförlerin pazar günü açık olup olmadığını araştırıyor. Ticaret Bakanlığı tarafından kuaförlerin hangi gün kapalı olacağı açıklandı. Peki, kuaförler hangi gün kapalı olacak? Kuaförler pazar günü açık mı, kapalı mı?

Kuaförler pazar günü kapalı mı, açık mı? 2024
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Bakanlık, sektör paydaşları tarafından iletilen talep ve önerileri değerlendirerek berber, kuaför ve güzellik salonlarının ülke genelinde haftanın bir günü kapalı olmasına karar vermişti. Konuyla ilgili kararın yürürlüğe girmesinin ardından, Ticaret Bakanlığı berber ve kuaförlerin kapalı olacağı günleri duyurdu. berberler ve kuaförler hangi gün kapalı olacak? Kuaförler pazar günü açık mı, kapalı mı?

KAUFÖRLER PAZAR GÜNÜ AÇIK MI, KAPALI MI?

Ticaret Bakanlığının berber, kuaför ve güzellik salonlarının ülke genelinde haftanın bir günü kapalı olması uygulamasının yürürlüğe girmesiyle Ankara ve İstanbul'daki berberler, pazar günleri çalışmama kararı aldı.

Buna göre; berberler, kuaförler ve güzellik salonları pazar günleri artık kapalı olacak.

AÇIK OLAN İŞLETMELERE CEZA GELECEK

Söz konusu uygulama 1 Temmuz itibarıyla yürürlüğe girerken valilikler tarafından belirlenen günlerde kapalı olmadığı tespit edilen işletmelere, idari yaptırım uygulanacak.

AKYÜZ'DEN AÇIKLAMA

İstanbul Berberler Odası Başkanı Şükrü Akyüz, İstanbul'da bulunan berberlerin pazar günleri kapalı olacağını söyledi.

Akyüz, kararın berberler adına sevindirici olduğunu belirterek "Aslında böyle bir uygulama vardı ancak Bakanlığın konuyla ilgili duyarlı davranmasıyla bu durum yasal zemine oturdu. Esnafımıza yaptığımız anket sonucunda berberlerimizin yüzde 93'ü hafta tatilinin pazar günü olmasını istedi." ifadelerini kullandı.

Söz konusu düzenlemeyle berberlerin artık bir gün dinlenerek daha dinç olabileceğine dikkati çeken Akyüz, şu değerlendirmede bulundu:

"Esnafımız eşlerine ve çocuklarına zaman ayıramıyordu, bu nedenle de böyle bir düzenlemenin beklentisi içindelerdi. Valiliğin bu konu hakkında daha önce almış olduğu bir karar vardı. Onlar da bizim talebimiz doğrultusunda pazar günü berberlerin kapatılmasına karar vermişti. Resmi yazı bizlere ulaştığı andan itibaren İstanbul'da berberler pazar günleri artık kapalı olacak."
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