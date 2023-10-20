KPSS 2023/6 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM

KPSS 2023/6 tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, 5-11 Ekim arası ÖSYM tarafından yayımlanan tercih kılavuzuna göre tercih işlemlerini tamamlayan adaylar tarafından sorgulanıyordu. Merakla beklenen SGK personel alımı tercih sonuçları açıklandı. ÖSYM üzerinden SGK bünyesinde istihdam edilecek 1392 personel alımı için tercih sonuçlarının nasıl sorgulanacağı merak ediliyor. İşte KPSS 2023/6 tercih sonuçları sorgulama ekranı.5-11 Ekim 2023 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2023/6 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlandı.Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 20 Ekim 2023 tarihinde saat 11.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir.KPSS 2023/6 tercih sonuçları, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) https://sonuc.osym.gov.tr/ adresi üzerinden sorgulanabilecek.Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) bünyesinde çalışacak 1231 büro personeli, 130 destek personeli, 27 koruma güvenlik görevlisi, 4 teknisyen olmak üzere toplamda 1392 personel alımı yapılacak.