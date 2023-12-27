KPSS 2023-2 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? | ÖSYM KPSS tercih sonuçları (ÖSYM.gov.tr)

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 20 Aralık'ta başlayan KPSS 2023/2 tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz bilinmiyor.

Adaylar tercihlerini, 20-27 Aralık 2023 tarihleri arasında tamamlayacak. Tercih işlemleri 27 Aralık 2023 tarihinde saat 23.59'da sona erecek.

ÖSYM tarafından yerleştirilen adaylar, başka bir sınav veya mülakat yapılmaksızın, yerleştirme yapılan kadro ve pozisyonlara kamu kurum ve kuruluşlarınca doğrudan atanacaklar.

Yerleştirildikleri haldeatama için öngörülen niteliklere sahip olmayan veya gerekli belgeleri süresi içinde yerleştirildikleri kurumveya kuruluşa teslim etmeyen adayların atamaları yapılmayacak.