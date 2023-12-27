Haber Tarihi: 27 Aralık 2023 14:13 - Güncelleme Tarihi: 27 Aralık 2023 14:13

KPSS 2023-2 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? | ÖSYM KPSS tercih sonuçları (ÖSYM.gov.tr)

ÖSYM KPSS 2023-2 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu öğrenciler tarafından merak ediliyor. Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS-2023/2) tercih sonuçları için tarih araştırmaları başladı. 20-27 Aralık tarihleri arasında KPSS-2023/2 tercihleri yapan adaylar, gözlerini ÖSYM'nin açıklayacağı sonuç ekranına çevirdi. Peki, KPSS 2023/2 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM KPSS tercih sonuçları (ÖSYM.gov.tr)

KPSS 2023-2 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? | ÖSYM KPSS tercih sonuçları (ÖSYM.gov.tr)
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KPSS 2023/2 tercih sonucu sorgulama ekranı ÖSYM.gov.tr adresinden erişime açılacak. Kamu kurumlarda memur olarak atanmak isteyen adayların tercih başvuruları sonrası gözler yerleştirme sonuçlarına çevrildi. Adaylar, KPSS puan türlerine ve istedikleri kurumların yer aldığı tercih listelerini oluşturacak. Yerleştirme işlemlerinde ortaöğretim mezunları için KPSSP94, ön lisans mezunları için KPSSP93 ve lisans mezunları için KPSSP3 puanı geçerli olacak. Peki KPSS 2023/2 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM KPSS yerleştirme sonuç tarihi açıklandı mı? İşte o konu hakkında bilgiler...

KPSS 2023/2 TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 20 Aralık'ta başlayan KPSS 2023/2 tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz bilinmiyor.

Sonuçların tercih dönemi bittikten 10 gün sonra açıklanması bekleniyor.

KPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTECEK?

Adaylar tercihlerini, 20-27 Aralık 2023 tarihleri arasında tamamlayacak. Tercih işlemleri 27 Aralık 2023 tarihinde saat 23.59'da sona erecek.

KADRO VE POZİSYONLARA ATANMA BİLGİSİ

ÖSYM tarafından yerleştirilen adaylar, başka bir sınav veya mülakat yapılmaksızın, yerleştirme yapılan kadro ve pozisyonlara kamu kurum ve kuruluşlarınca doğrudan atanacaklar.

Yerleştirildikleri haldeatama için öngörülen niteliklere sahip olmayan veya gerekli belgeleri süresi içinde yerleştirildikleri kurumveya kuruluşa teslim etmeyen adayların atamaları yapılmayacak.
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