Haber Tarihi: 29 Eylül 2023 13:23 - Güncelleme Tarihi: 29 Eylül 2023 13:23

Kolonya, krem, deodorant, parfüm abdesti bozar mı 2023

Abdesti bozan durumlar günlük olarak sık sık bazı kişiler tarafından araştırılmaktadır. Tereddütte düşenler 'kolonya sıkmak, krem sürmek ve parfüm sıkmak abdesti bozar mı' sorusunun yanıtını merak ediyor. Peki, kolonya, krem, deodorant, parfüm abdesti bozar mı? İşte detaylar...

Kolonya, krem, deodorant, parfüm abdesti bozar mı 2023
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Günlük hayatımızda kolonya, parfüm, deodorant, krem gibi ürünler milyonlarca kişi tarafından kullanılmaktadır. Hemen herkesin evinde bulundurduğu bu ürünler hakkında akıllara takılan bazı sorular var. 'Kolonya sıkmak, krem sürmek ve parfüm sıkmak abdesti bozar mı' sorusunun yanıtını gün içinde sık sık araştırılıyor. Bu konu hakkında detaylı bilgileri burada bulabilirsiniz.
KOLONYA SÜRMEK, PARFÜM SIKMAK ABDESTİ BOZAR MI?

Kolonya ve deodorant gibi kokulu karışımların sürülmesi abdesti bozmaz, namaza da mani olmaz.


Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'nun bir izleyicinin sorduğu 'kolonya sürmek abdesti bozar mı' sorusunun yanıtına verdiği cevap şöyle;

Ele ve yüze alkol içeren krem, kolonya sürmek abdesti bozmaz. Ama abdest aldıktan sonra namaza durmadan önce alkol içeren krem sürdüyseniz hassasiyetten ötürü elinizi yıkamanızda fayda var. Aynı şey kolonya için de geçerlidir. Kolonya sürmek abdesti bozmaz.

ABDESTİ BOZAN ŞEYLER

1. İdrar ve dışkı yollarından idrar, dışkı, meni, mezi, kan gibi bir necâsetin, herhangi bir sıvının veya maddenin çıkması, yellenmek.

2. Vücudun herhangi bir yerinden kan, irin veya herhangi bir maddenin çıkması. Ağızdan çıkan akıcı haldeki kan, tükürükten fazla veya ona eşit ise abdesti bozar. Vücuttan çıkan kan akmadığı veya çıktığı yerin çevresine dağılmadığı sürece abdesti bozmaz. Yaradan çıkan irin ve sarı su da böyledir.

Çıktığı yerin dışına kendiliğinden dağılmayan bu sıvıların silinmesi halinde de abdest bozulmaz.


3. Ağız dolusu kusmak. Kusulan şey ister yemek, ister safra veya kan olsun, abdest bozulur.

Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Abdest
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