Haber Tarihi: 27 Mart 2023 10:27 - Güncelleme Tarihi: 27 Mart 2023 10:27

Köksal Engür kimdir, neden öldü? Köksal Engür oynadığı diziler, seslendirdiği filmler neler?

Leyla ile Mecnun'un aksakallı dedesi Köksal Engür ile ilgili son dakika açıklaması gece saatlerinde yapıldı. Cengiz Bozkurt acı haberi duyurdu. Güven Bana, Baba, Kırmızı Oda, Ver Elini Aşk, Kaçın Kurası, Şahane Damat gibi çok sayıda yapımda rol alan ünlü oyuncu hayata gözlerini yumdu. Peki, Köksal Engür kimdir, neden öldü? Köksal Engür oynadığı diziler, seslendirdiği filmler neler?

Köksal Engür kimdir, neden öldü? Köksal Engür oynadığı diziler, seslendirdiği filmler neler?
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Köksal Engür, vefat haberinin duyulmasıyla birlikte sosyal medyada en çok merak edilen ve araştırılan isimler arasında yer almaya başladı. Usta oyuncu Köksal Engür, "Leyla ile Mecnun" dizisinde oynadığı "Ak Sakallı Dede" rolüyle izleyicilerin hafızasında yer edinmişti. Peki, Köksal Engür kimdir, neden öldü? Köksal Engür oynadığı diziler, seslendirdiği filmler neler?
KÖKSAL ENGÜR NEDEN ÖLDÜ?

Köksal Engür hayatını kaybetti. Acı haberi Leyla ile Mecnun dizisinden Cengiz Bozkurt duyurdu.
Bozkurt açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Köksal Engür ağabeyimizi böbrek yetmezliğine bağlı komplikasyonlar sebebiyle kaybettik. Cenazesine dair açıklamayı yarın (27 Mart) yapacağız. Başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerinin başı sağ olsun."

LEYLA İLE MECNUNUN AKSAKALLI DEDESİ KÖKSAL ENGÜR'ÜN HASTALIĞI NEYDİ?

Köksal Engür böbrek yetmezliğine bağlı komplikasyonlar nedeniyle hayata gözlerini yumdu.

KÖKSAL ENGÜR KİMDİR?

Köksal Engür, 1946'da Kars'ta dünyaya geldi. Sanatçı, henüz 10 yaşındayken TRT Ankara Radyosu "Çocuk Saati" programında kısa radyo tiyatrolarıyla mesleğe başladı.

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümünü 1969'da tamamlayan sanatçı, TRT'de programlara katılmanın yanında, seslendirme çalışmalarının da temelini attı.

Başarılı sanatçı, Ankara Halkevi, Sahne 9, Ankara Deneme Sahnesi, Çağdaş Sahne, Hodri Meydan Tiyatrosu, Dormen Tiyatrosu, Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu ve Küçük Sahne gibi özel tiyatrolar ile Bakırköy Belediye Tiyatrosu ve Devlet Opera ve Balesi yapımlarında rol aldı.

Tiyatroyla sınırlı kalmayıp, sinema ve dizi filmlerde de oynayan sanatçı, "SüngerBob KareŞort" çizgi dizisinde Squitward'ü seslendirdi.


Afife Tiyatro Ödülleri'nde 1999'da "Yılın En İyi Erkek Oyuncusu", 2002'de ise "Yılın En Başarılı Müzikal ya da Komedi Erkek Oyuncusu" seçilen sanatçı, 2005'te 16. Ankara Film Festivali'nde "Yardımcı Erkek Oyuncu" ödülünü aldı.

Engür, Hollywood yıldızları Robert de Niro, Al Pacino, Dustin Hoffman ve Robin Williams'ın yanı sıra Susam Sokağı'ndaki "Büdü" karakteriyle Red Kit çizgi filminde "Red Kit"i seslendirdi.
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