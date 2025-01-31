Kocaelispor, Giorgi Beridze ile yollarını ayırdı

Kocaelispor, Gürcü futbolcu Giorgi Beridze ile yollarını ayırdı.

Haber; AA, Fotoğraf; X.com
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Kocaelispor, Giorgi Beridze ile yollarını ayırdı
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31 Ocak 2025 19:03

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor, Gürcü orta saha oyuncusu Giorgi Beridze ile yollarını ayırdı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Profesyonel futbolcumuz Giorgi Beridze'nin sözleşmesi karşılıklı feshedilmiştir. Kendisine bugüne kadar verdiği emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi. 

Kocaelispor formasıyla 45 maça çıkan Beridze, 7 gol attı, 4 de asist yaptı.

İşte Kocaelispor'un o paylaşımı:



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