27 Ağustos
AEK Larnaca-Brann
0-4
27 Ağustos
Qarabag FK-Ferencvaros
2-3
27 Ağustos
Kopenhag-Basel
2-087'
27 Ağustos
Benfica-Fenerbahçe
1-082'
27 Ağustos
Club Brugge-Rangers
6-086'
27 Ağustos
Riga FC-Sparta Prag
1-0
27 Ağustos
Celta Vigo-Real Betis
1-186'
27 Ağustos
Everton-Mansfield Town
1-087'
27 Ağustos
Oxford United-Brighton
0-6
27 Ağustos
Fulham-Bristol City
2-0
27 Ağustos
Grimsby Town-M. United
2-187'
27 Ağustos
Wehen Wiesbaden-Bayern Munih
2-3

Kevin için 50 milyon euro'luk talep!

Galatasaray, Shakhtar Donetsk forması giyen Kevin için girişimde bulundu. Ukrayna ekibi, 22 yaşındaki futbolcu için 50 milyon euro istiyor.

calendar 27 Ağustos 2025 23:20
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Kevin için 50 milyon euro'luk talep!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Shakhtar Donetsk, Breziyalı yıldızı Kevin konusunda taviz vermiyor.

Kevin ile ilgilenen İngiliz temsilcisi Fulham, 22 yaşındaki futbolcu için yeniden girişimde bulunmaya hazırlanıyor.

GALATASARAY TEKLİF YAPTI

AS'ta yer alan habere göre Kevin için başka taliplerin de olduğu ve Galatasaray'ın da geçtiğimiz hafta oyuncuya teklif yaptığı öne sürüldü.

Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk ise Kevin için 50 milyon euro talep ediyor.

SEZON PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezonda Shakhtar Donetsk formasıyla 35 maça çıkan Brezilyalı 9 gol atıp 4 asist yaptı.

Brezilyalı oyuncunun 18 milyon euro piyasa değeri bulunuyor.

  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 3 3 0 0 10 0 9
2 Trabzonspor 3 3 0 0 3 0 9
3 Göztepe 3 2 1 0 5 0 7
4 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
5 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
6 Antalyaspor 3 2 0 1 3 2 6
7 Fenerbahçe 2 1 1 0 3 1 4
8 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
9 Eyüpspor 3 1 0 2 4 7 3
10 Gaziantep FK 3 1 0 2 2 7 3
11 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
12 Alanyaspor 2 0 1 1 1 2 1
13 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
14 Kayserispor 2 0 1 1 1 5 1
15 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
16 Gençlerbirliği 3 0 0 3 2 5 0
17 Kocaelispor 3 0 0 3 1 5 0
18 Karagümrük 2 0 0 2 0 5 0
