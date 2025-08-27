Kevin için 50 milyon euro'luk talep!

Shakhtar Donetsk, Breziyalı yıldızı Kevin konusunda taviz vermiyor.
Kevin ile ilgilenen İngiliz temsilcisi Fulham, 22 yaşındaki futbolcu için yeniden girişimde bulunmaya hazırlanıyor.
GALATASARAY TEKLİF YAPTI
AS'ta yer alan habere göre Kevin için başka taliplerin de olduğu ve Galatasaray'ın da geçtiğimiz hafta oyuncuya teklif yaptığı öne sürüldü.
Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk ise Kevin için 50 milyon euro talep ediyor.
SEZON PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezonda Shakhtar Donetsk formasıyla 35 maça çıkan Brezilyalı 9 gol atıp 4 asist yaptı.
Brezilyalı oyuncunun 18 milyon euro piyasa değeri bulunuyor.
